El casoplón en Aspariegos de más de 300 metros con jardín, pozo y garaje

Si buscas una vivienda en la provincia de Zamora grande, con posibilidades y para reformar, puede que estés interesado en esta oportunidad inmobiliaria en Aspariegos, un pueblecito de Zamora ubicado en el alfoz de Toro a unos 24 kilómetros de la capital. Toda la información la tienes en TuCasa.com pero te vamos a avanzar lo más importante para que decidas si te interesa acercarte al municipio para ver la vivienda in situ.

Se trata de una construcción con cuatro dormitorios y un patio amplísimo, así que si lo que estás buscando es una casa amplia en el ámbito rural, con grandes posibilidades para reformar a tu gusto y cerca de Zamora, tal vez hayamos dado en el clavo. La superficie de la casa es de 138 metros cuadrados de superficie pero la construida supera los 300.

Salón de la vivienda. / Tucasa.com

Está distribuida en 4 dormitorios, salón, baño y cocina independiente.

Un amplio solar

El solar en el que se localiza tiene 1.400 metros cuadrados con jardín de acceso a la vivienda con una verja de hierro fundido que es una auténtica maravilla.

Posee también pozo, cuadras y garaje.

Características de la vivienda. / Tucasa.com

La propiedad se encuentra de origen, por lo que necesita reforma antes de entrar a vivir.

Baño de la vivienda. / Tucasa.com

Tiene carpintería exterior e interior de madera y suelos hidráulicos y carpintería interior también de madera.

El precio establecido es de 50.000 euros así que si te encajan las características, puedes concertar una visita aquí.