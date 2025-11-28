El casoplón en Aspariegos de más de 300 metros con jardín, pozo y garaje
Si lo que buscas es una vivienda en la Zamora rural amplia y con posibilidades, esta puede interesarte, aunque tendrás que reformarla
Si buscas una vivienda en la provincia de Zamora grande, con posibilidades y para reformar, puede que estés interesado en esta oportunidad inmobiliaria en Aspariegos, un pueblecito de Zamora ubicado en el alfoz de Toro a unos 24 kilómetros de la capital. Toda la información la tienes en TuCasa.com pero te vamos a avanzar lo más importante para que decidas si te interesa acercarte al municipio para ver la vivienda in situ.
Se trata de una construcción con cuatro dormitorios y un patio amplísimo, así que si lo que estás buscando es una casa amplia en el ámbito rural, con grandes posibilidades para reformar a tu gusto y cerca de Zamora, tal vez hayamos dado en el clavo. La superficie de la casa es de 138 metros cuadrados de superficie pero la construida supera los 300.
Está distribuida en 4 dormitorios, salón, baño y cocina independiente.
Un amplio solar
El solar en el que se localiza tiene 1.400 metros cuadrados con jardín de acceso a la vivienda con una verja de hierro fundido que es una auténtica maravilla.
Posee también pozo, cuadras y garaje.
La propiedad se encuentra de origen, por lo que necesita reforma antes de entrar a vivir.
Tiene carpintería exterior e interior de madera y suelos hidráulicos y carpintería interior también de madera.
El precio establecido es de 50.000 euros así que si te encajan las características, puedes concertar una visita aquí.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Ocho bomberos más en Zamora: 'No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano
- Guarido, el alcalde que menos cobra de España: 'La gente es muy sensible a esas cuestiones