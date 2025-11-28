Candidatos del PSOE de Zamora para las autonómicas: la Ejecutiva provincial hace su propuesta

El Comité Ejecutivo Provincial del PSOE de Zamora celebra este viernes por la tarde una asamblea con la que se inicia el calendario de los socialistas zamoranos de cara a la confección de su lista para las elecciones autonómicas del mes de marzo.

En esa reunión la Ejecutiva provincial hará su propia propuesta de lista, que se suma a las que puedan realizar por su cuenta cada una de las agrupaciones locales, en un proceso abierto que desembocará con la propuesta definitiva que se realice, tras escuchar a todas las agrupaciones zamoranas, a mediados de diciembre.

Por el momento, y según ha podido saber este diario, la lista que parte de la Ejecutiva provincial y que tiene muchas papeletas de ser la definitiva, estaría integrada como número uno por el actual secretario de Organización del PSOE de Zamora, asesor de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y presidente del Balonmano Zamora, Iñaki Gómez.

El segundo puesto lo ocuparía la actual secretaria general de la agrupación local de Benavente, la segunda de mayor importancia de la provincia tras la de la capital, Patricia Martín. Actual concejala y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Benavente, Martín ha sido mano derecha del fallecido Luciano Huerga durante sus mandatos como alcalde de Benavente.

El número tres sería el de Javier García Martín, profesor zamorano que actualmente forma parte de la Ejecutiva autonómica del PSOE, que también integra Iñaki Gómez.

En el cuarto lugar se sitúa en la propuesta de la Ejecutiva provincial del PSOE la actual concejala del Ayuntamiento de Toro, María Velasco, mientras que el quinto lugar se ha reservado para el integrante de la Ejecutiva provincial del PSOE y enfermero en Benavente, Ismael Aguado.

Se trata de una lista de renovación, ya que en ella, a priori, no figura ninguno de los tres procuradores regionales del PSOE de Zamora. Aun así, son nombres que cuentan con una trayectoria tanto dentro del partido como en puestos de responsabilidad y en sus respectivos ámbitos profesionales.