Una campaña solidaria pensada para los niños más necesitados de Zamora

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora se ha puesto en marcha una campaña de recogida de productos infantiles, especialmente de higiene y alimentación, de cara a cubrir las necesidades de familias vulnerables de la ciudad.

Los interesados en colaborar podrán hacerlo a partir del próximo lunes, 1 de diciembre, hasta el viernes día 12, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, en la sede municipal del grupo popular, situada en la Ronda de San Torcuato 14, en el edificio de la antigua estación de autobuses.

Cáritas, encargada de repartir las donaciones

Todos los productos recogidos se entregarán a Cáritas Diocesana para su distribución entre familias con niños a cargo, por eso es necesario que la entrega se circunscriba a productos infantiles como pañales y toallitas higiénicas, geles y champús para bebes, cremas hidratantes y aceites corporales, colonia infantil, cepillos y pasta de dientes para niños, chupetes, biberones, leche infantil en tetrabrick, leche de continuación en lata, potitos, papillas, cereales infantiles u otros productos para bebes o niños de menos de tres años.

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora se continúa colaborando con entidades sociales de la ciudad, después de la acción llevada a cabo con el Banco de Alimentos, en la que el grupo municipal aportó más de veinte voluntarios a la Gran Recogida celebrada los pasados 7 y 8 de noviembre.