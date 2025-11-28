Autismo Zamora organiza un concierto benéfico
Tres coros estarán presentes en el concierto gratuito de esta tarde
Vanessa Remesal
La ciudad acogerá esta tarde el concierto benéfico “Zamora canta a la solidaridad”, un evento organizado por Autismo Zamora y la Federación de Autismo de Castilla y León. La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en la Iglesia María Auxiliadora, con entrada libre para todos los asistentes hasta completar el aforo.
El concierto va a reunir a tres formaciones corales de la provincia. El Coro Sacro Jerónimo Aguado, dirigido por Pablo Durán, abrirá la velada con un repertorio de música sacra. Le seguirá la Coral Aures Cantibus, bajo la dirección de Kharina Oksana, y cerrará el concierto el Coro Camerata Primo Tempo, dirigido por Mercedes Lorenzo Arnaz.
Los organizadores han habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar económicamente y no puedan asistir al concierto, con los siguientes números de cuenta:
ES14 3085 0013 9725 6744 4118
ES41 3085 0056 1326 0933 9219
El evento pretende no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la sociedad zamorana sobre la importancia de la inclusión de este colectivo.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Ocho bomberos más en Zamora: 'No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano
- Guarido, el alcalde que menos cobra de España: 'La gente es muy sensible a esas cuestiones