Autismo Zamora organiza un concierto benéfico

La ciudad acogerá esta tarde el concierto benéfico “Zamora canta a la solidaridad”, un evento organizado por Autismo Zamora y la Federación de Autismo de Castilla y León. La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en la Iglesia María Auxiliadora, con entrada libre para todos los asistentes hasta completar el aforo.

El concierto va a reunir a tres formaciones corales de la provincia. El Coro Sacro Jerónimo Aguado, dirigido por Pablo Durán, abrirá la velada con un repertorio de música sacra. Le seguirá la Coral Aures Cantibus, bajo la dirección de Kharina Oksana, y cerrará el concierto el Coro Camerata Primo Tempo, dirigido por Mercedes Lorenzo Arnaz.

Los organizadores han habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar económicamente y no puedan asistir al concierto, con los siguientes números de cuenta:

ES14 3085 0013 9725 6744 4118

ES41 3085 0056 1326 0933 9219

El evento pretende no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la sociedad zamorana sobre la importancia de la inclusión de este colectivo.