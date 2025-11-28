"Alfombra roja" con cuatro proyectos millonarios para hacer fuerte la industria agroalimentaria de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este viernes, en una visita realizada a la industria de transformación del ovino Moralejo Selección en Arcenillas, a poner "alfombra roja" para que las empresas del sector de la industria agroalimentaria "sean fuertes". Para ese fin, Fernández Mañueco ha llegado a las instalaciones de esa empresa zamorana que exporta distintos despieces del cordero a más de cuarenta países con la resolución de las ayudas para proyectos de desarrollo a industrias del sector.

En el conjunto de Castilla y León esas ayudas suponen un total de 70 millones de euros para 27 proyectos. En el caso de Zamora, la provincia acapara una séptima parte de esos fondos, ya que se subvencionarán con cerca de diez millones de euros cuatro proyectos de la industria agroalimentaria, entre ellos el de Moralejo Selección con algo menos de un millón y medio de euros.

GALERÍA | La visita de Mañueco a Moralejo Selección en imágenes / José Luis Fernández

Con esa inyección económica, que generará una inversión inducida en el conjunto de Castilla y León de 221 millones de euros, se busca "mejorar la competitividad de la industria, que consideramos que es esencial", ha declarado Fernández Mañueco en una visita a las instalaciones de Moralejo Selección de Arcenillas en la que ha estado acompañado de las consejeras de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; y del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Fijar población rural

El presidente autonómico ha puesto de relieve la importancia del sector de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que factura 16.000 millones de euros y genera unos 44.000 empleos, que son ya más que los del sector de la automoción de la comunidad. Ha resaltado que la de Castilla y León es la tercera industria agroalimentaria más potente de España y se trata además de un sector que fija población en el medio rural.

El presidente de la Junta ha avanzado además algunas líneas del nuevo plan del ovino en el que trabaja el Gobierno autonómico, como la de la investigación en la mecanización del ordeño, la formación para la mano de obra que requiere el sector en el campo o el impulso a la investigación.

Otra de las prioridades es la celebración de ferias vinculadas al ovino, entre las que Fernández Mañueco citó expresamente las de Fromago y Ovinnova que se celebran ambas en Zamora, en años alternos y que el máximo responsable autonómico reconoció que eran "muy relevantes".

La financiación, el apoyo a las exportaciones y la promoción son otras de las acciones prioritarias, según ha apuntado Fernández Mañueco tras visitar las instalaciones de Moralejo Selección y conocer las cifras de esta empresa zamorana que exporta a más de cuarenta países.

Esta industria zamorana ha creado unos trescientos puestos de trabajo directos en sus instalaciones de Arcenillas y Coreses, trabaja con seis mil ganaderos de toda España, suma 30.000 corderos en granjas integradas y realiza unas 15.000 toneladas de despiece de ovino al año, aunque su capacidad de producción es del doble.

Entre los países a los que exporta se encuentran mercados del ovino de Oriente que requieren el sacrificio a través de los ritos kosher y halal, del judaísmo y el islamismo, respectivamente, aunque los dos años de guerra han afectado al mercado de Israel.

Uno de los hermanos fundadores que están al frente de la empresa, Enrique Oliveira Moralejo, ha resaltado el esfuerzo que hay detrás de las bandejas de carne y de los cortes que se comercializan del ovino en los supermercados y ha lamentado los problemas de precios por la subida de las materias primas y de falta de relevo generacional en el ovino.