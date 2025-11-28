Un accidente de tráfico en Tábara deja ilesa a una joven de 14 años

El Servicio de Emergencias del 112 ha informado de un accidente de tráfico ocurrido en la N-631, en el municipio de Tábara, a la altura del kilómetro 22.

El accidente se ha producido por una colisión entre un microbús de transporte escolar y un turismo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y desde Emergencias Sanitarias han enviado una ambulancia para atender a una joven de 14 años que viajaba en el microbús, que se quejaba de dolor en un hombro, pero ha salido ilesa.