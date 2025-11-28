Abusos de las reservas Buscyl en el autobús Zamora-Salamanca

La Consejería de Movilidad ha detectado "abusos" por parte de algunos usuarios del sistema Buscyl en la línea Zamora-Salamanca por la mala utilización del sistema de reservas previas, ya que bloqueaban asientos y los cancelaban en un corto periodo de tiempo, lo que colapsaba los autobuses sin que en realidad fueran usadas estas plazas.

Lo ha puesto como ejemplo el consejero, José Luis Sanz Merino, en una explicación sobre las dificultades que tiene la puesta en marcha de una central de reservas para el grueso de las líneas Buscyl de la comunidad.

En una fase posterior, ha dicho, se incluye el diseño de una aplicación que pueda dar “en tiempo real, en el teléfono móvil, esa información”, o la central de reservas que se encuentra en pruebas y que aunque desde la Consejería se desea poner en marcha “lo antes posible”, requiere de conectar con el sistema a todas las empresas concesionarias del servicio para poder “unificar” la reserva de plaza.

“Estos no son temas que se puedan hacer de un día para otro”, confesó Sanz Merino antes de plantear que, además, algunos de estos procesos requieren la puesta en marcha de “cortafuegos” para evitar “un uso indebido” como el detectado en la línea Zamora-Salamanca, en la que hubo que limitar la reserva previa porque el “abuso” de algunos usuarios, con “la reserva y su cancelación en un muy breve plazo”, llevó al “colapso”.

Por ello, y pese a la demanda de los usuarios de ampliar el periodo de reserva previa en todas las líneas por encima de los cinco días actuales, Sanz Merino aseguró que la Junta debe actuar con cautela y “rigor” para salir “en defensa de quien usa realmente el autobús y no de quien lo hace por si acaso o, quizá, con otra motivación”.

Problemas con las tarjetas físicas

El sistema Buscyl de transporte interurbano y metropolitano gratuito en Castilla y León alcanzó este jueves las 534.000 tarjetas QR digitales emitidas y superó los 2,3 millones de viajes en los casi tres meses que lleva operativo para toda la ciudadanía, mientras la Consejería de Movilidad y Transformación Digital inició la prueba piloto de una central de reservas para “unificar” los servicios de todos los operadores del sistema en una sola aplicación.

En declaraciones recogidas por Ical, Sanz Merino detalló que la fase de implantación de las tarjetas digitales por QR ya está “prácticamente terminado” y ahora se trabaja en completar la instalación del equipamiento embarcado y no embarcado, con la puesta en marcha de casi 400 puntos con información digital.

Sin embargo, este periódico ha podido constatar como numerosos peticionarios de la tarjeta Buscyl que la solicitaron presencialmente en las oficinas de la Junta aún no la han recibido. Una usuaria, en concreto lleva esperando mes y medio, situación que se repite en otros muchos casos. Los peticionarios de la tarjeta digital por QR, sin embargo, no parece que están teniendo problemas para obtener la acreditación.

El consejero de Movilidad situó en “finales de febrero” el límite temporal para completar todo el proceso de instalación de la infraestructura, aunque matizó que “otra cosa es la operatividad del sistema”, que incluye funciones para monitorizar “en tiempo real” quién sube al autobús, qué recorrido está haciendo o dónde están cada uno de los casi 2.000 autobuses que prestan el servicio para trasladar dicha información a las marquesinas digitales que ya se están instalando.

El que el consejero de Movilidad destacó “la cotidianidad” con la que los ciudadanos se están adaptando a la usabilidad de las herramientas digitales, como demuestra que de todas las tarjetas Buscyl, más de medio millón se han emitido a través del método QR mientras que “solo 100.000 se han tenido que hacer en formato papel”. “Dice mucho de las capacidades y la manera de enfocar la vida diaria de los ciudadanos de Castilla y León”, apuntó Sanz Merino.

No obstante, el consejero aseguró que el nuevo modelo de movilidad de la Junta de Castilla y León es, “en realidad, el modelo de siempre”, puesto que la premisa principal se basa en “la necesidad de mantener y dar servicio al máximo de ciudadanos, vivan donde vivan”.