Zamora transforma el envejecimiento en una oportunidad para el desarrollo

El 43,34% de población en Castilla y León es mayor de 55 años. Cifra que es aún es la más elevada en la provincia zamorana y que subraya la importancia de tener en cuenta a este colectivo desde varias perspectivas. "Estamos ocho puntos por encima de la media nacional y Zamora lidera el ranking tanto a nivel autonómico como a nivel nacional", destacó la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, en la inauguración del VII Congreso Internacional Silver Economy promovido por la Diputación de Zamora.

Simposio que durante tres días reunirá en el Teatro Ramos Carrión a reconocidos expertos a nivel mundial que debatirán sobre el envejecimiento activo y su potencial para generar empleo y riqueza en la provincia. "Zamora se convierte en el epicentro donde se va a hablar de la potencia de la economía Silver, la economía plateada, siendo el lugar idóneo para hablar, sobre todo, de esas oportunidades", añadió García.

Congreso que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional en el que se aborda una de las principales problemáticas que "no sólo se da en la provincia de Zamora sino en toda España y en toda Europa y que es el envejecimiento de la población", apuntó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Certamen con dos objetivos principales. En primer lugar, poner en valor y dar a conocer los últimos estudios y avances en la mejora del cuidado a los mayores. Y en segundo lugar, "aprovechar esa oportunidad, ese nicho de comercio y de trabajo que tiene la silver para el crecimiento y asentamiento de la población en la provincia", pronunció Faúndez.

Tres jornadas a las que se han inscrito más de 2.400 personas y en las que se espera extraer provechosas conclusiones para poder seguir trabajando. "Van a ser tres días muy intensos y lo que queremos con este congreso es que lo que salga de aquí se replique después para mejorar el cuidado de nuestros mayores y, sobre todo, que sea un nicho de negocio y empleo en la provincia de Zamora", reiteró el dirigente alistano.

Séptima edición que refuerza la importancia de este congreso plenamente consolidado en el que se va a hablar desde el punto de vista sanitario, pero también desde el análisis de su repercusión en la economía y el empleo. "Por cada 100 personas atendidas en este ámbito se generan 64 puestos de trabajo, por lo tanto, es un nicho de empleo importantísimo", subrayó la consejera durante la inauguración de la cita. Promoción del empleo que se reforzó con la apertura de la Feria Hispano-Lusa Silver Jobs en las salas anexas del Teatro Ramos Carrión para proporcionar información a estudiantes y personas interesadas en trabajar en este sector.

Asistentes a la Feria Hispano-Lusa Silver Jobs. | VÍCTOR GARRIDO

Respecto a las charlas, la cita gira en torno a cinco mesas de trabajo y tres ejes principales: la salud y la patología, la protección jurídica y la economía social. En total, el evento reunirá a más de setenta panelistas de primer nivel, entre los que destaca, por ejemplo, el cirujano torácico Diego González Rivas, encargado de ofrecer la lección inaugural.

Congreso que cuenta además con representación de universidades y centros de investigación de Portugal, Italia, Francia y Bélgica, así como de países de Iberoamérica como México, Colombia, Brasil y Panamá, y también de los Emiratos Árabes Unidos, reforzando su carácter global y consolidando a Zamora como referente internacional en la Silver Economy. Posicionamiento que se refuerza con el aumento de aportaciones científicas y divulgativas que se presentan a los Premios Silver, financiados por la Fundación Caja Rural, y que han batido récords. Reconocimientos en los que se incluye el Galardón Compromiso Solidario Silver y las mejores aportaciones en pósteres, comunicaciones y buenas prácticas.

En definitiva, un importante simposio internacional que fomenta la formación, la innovación y el emprendimiento en el sector silver transformado el envejecimiento en una oportunidad para generar empleo y riqueza en el territorio.