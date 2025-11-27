Tecnología al servicio del mayor en el VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora
Gimmanios inmersivos, mascotas robóticas y más soluciones digitales para favorecer la autonomía
Mejora de la movilidad, la fuerza muscular y la resistencia, además de favorecer una buena salud cognitiva y un mejor estado de ánimo. Estos son algunos de los principales beneficios que produce la práctica del ejercicio para las personas mayores. Actividad física que ya se puede realizar desde cualquier lugar gracias a la tecnología. Muestra de ello, es la aplicación multiplataforma Exrciser.
"El sistema te capta y a tiempo real te detecta el ejercicio. Si no hago nada o algo mal, te corrige. Es una forma de hacer ejercicio que se puede llevar a los hogares y a las residencias en el grado de digitalización que queramos", explica Roger Serra a las personas que recorren la sala en el marco del VII Congreso Silver Economy de Zamora.
Esta es una de las innovaciones dirigidas a favorecer un envejecimiento activo, pero no la única. A su lado, el investigador de Tkanika, Jon Rivas, da a conocer el proyecto en el que trabaja el Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi, un hogar inteligente adaptado para facilitar la vida diaria y que las personas mayores o con una discapacidad puedan estar el mayor tiempo posible viviendo en su casa de forma autónoma, sin olvidar promover la mejora del confort, la accesibilidad y la seguridad en el hogar. "Hemos desarrollado un espacio living lab donde las personas pueden ir a interaccionar con las tecnologías para que puedan probarlas", apunta.
Objetivo que también persiguen desde Carelife. "Lo que buscamos es digitalizar el hogar de los cuidados", expone Sebastián Pantoja. Para ello, desarrollan soluciones inteligentes que buscan transformar espacios en entornos conectados, eficientes y centrados en las personas, que además sean muy sencillos para el usuario como pueden ser "recordatorios de voz a través de un altavoz que dice que tienes una cita con el médico o te recuerda tomar la medicina".
Todo ello, mediante una solución "lo más transparente posible para las personas, como si no existiera, ya que la idea es que te acompañe y te ayude", matiza.
