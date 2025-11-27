Rechazo en bloque de la oposición al presupuesto municipal de Zamora, ¿por qué?

El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en pleno, con los votos del equipo de Gobierno de IU y PSOE y el rechazo en bloque de la oposición formada por PP, Zamora Sí y Vox, el presupuesto municipal de 2026.

Las cuentas, que ascienden a 79,5 millones de euros, adolecen, a decir de la oposición, de falta de inversión y en ellas sobran el alto número de inversiones nominativas, que han pasado de 40 hace diez años a 112 el próximo ejercicio, con un total de 2,2 millones de euros para ese fin.

Esas críticas han esgrimido de forma coincidente los grupos de la oposición, que por primera vez este mandato los doce concejales que suman votaron todos ellos en contra del presupuesto, frente a los trece votos favorables de IU y PSOE, que argumentaron que son unas cuentas realistas y responsables.

El capítulo de inversiones reales ha caído un 28%, uno de los argumentos esgrimidos por la oposición para su rechazo. A ello se ha referido el portavoz municipal del PP, Jesús María Prada, que ha tachado de «pura ficción» el presupuesto, ya que luego se modifica «de forma masiva y brutal», como ha ocurrido otros años. De las subvenciones nominativas, ha explicado que es IU el que está en contra de ellas en otras instituciones y que pueden ser útiles cuando están justificadas, pero no cuando se llega a acuerdos para ellas solo con determinados colectivos porque se podría hacer con todos.

En representación de Zamora Sí, Eloy Tomé ha lamentado la falta de transparencia y de participación a la hora de elaborar los presupuestos, que crecen el 0,16%, un porcentaje «ridículo para una ciudad que necesita un impulso serio». Tomé ha pedido reconsiderar el cálculo de transferencias del Estado porque otros ayuntamientos como los de Salamanca o Ávila, o la propia Diputación de Zamora, hacen una estimación mayor y eso permitiría invertir más.

El portavoz de Vox, Javier Eguaras, ha denunciado que el dinero de las subvenciones nominativas se ha incrementado un 350% respecto al primer presupuesto municipal de IU-PSOE aprobado en 2015. Ha reclamado que las cuentas se enfoquen en la lucha contra la despoblación y atraer empresas para ello dándoles facilidades, peticiones que, ha lamentado que hayan quedado «en saco roto».

El portavoz del PSOE, David Gago, ha afeado a Eloy Tomé que en la Diputación apoyara unos presupuestos que «salvando las distancias» son bastante similares a los del Ayuntamiento y ha subrayado la «buena gestión económica» que permitirá incrementar las partidas con los remanentes. El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, de IU, ha afirmado que los presupuestos son «justos, realistas y responsables» y que no suben impuestos. Por su parte, el alcalde ha aclarado que las subvenciones cayeron «de manera drástica» con el plan de ajuste que hubo que hacer en 2013 y 2014 y que la economía saneada y sin deudas es la que permite ahora concederlas.

Gitanos y saharauis

En el pleno ha tomado posesión como nueva concejala del PP, Esperanza Saavedra, en sustitución de Sergio de Fuentes. También se han aprobado por unanimidad dos mociones, una de apoyo al pueblo gitano en el 600 aniversario de su llegada a la Península y otra de apoyo al pueblo saharaui. La sesión ha concluido con la intervención del representante de la Fundación Secretariado Gitano, Carlos Fernández Herrera, que ha agradecido el respaldo de todos los ediles a la moción.