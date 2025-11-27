Una radiografía del sector agrícola de Zamora obtiene una beca del IEZ Florián de Ocampo

El estudio sociológico del sector agrícola zamorano, las restauraciones de la Catedral de Zamora de 1889-1975, el chocolate de Vezdemarbán y los Cuestos de la Estación de Benavente suponen las temáticas que analizarán los estudiosos que han logrado las cuatro becas de investigación otorgada por el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.

El jurado ha seleccionado estas cuatro propuestas, que recibirán 3.000 euros, entre las 21 recibidas para la edición XXXIII de las becas.

Sector agrario

“Problemáticas y desafíos del sector agrícola zamorano: un estudio sociológico desde los discursos de los agricultores” es una investigación de Pablo Barriego Carricajo, Máster en Estudios Avanzados en trabajo y empleo por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Sociología por la Universidad de Salamanca, y Paloma Egea-Cariñanos, Máster en Derecho Constitucional (CEPC-UIMP) y doble graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Granada.

El proyecto combina el estudio de datos cuantitativos de fuentes como el INE, con la obtención y análisis de datos cualitativos procedentes de entrevistas abiertas a los propietarios de la tierra.

Con el objetivo de “obtener una fotografía actual sobre el estado del sector agrícola en Zamora, en la que propietarios y agricultores se sientan reconocidos, escuchados y valorados” explican.

Restauraciones primer templo diocesano

“Las restauraciones de la Catedral de Zamora (1889-1975): criterios, actores y transformaciones en la conservación del patrimonio monumental” es el título del trabajo propuesto por Juan Escorial Esgueva, Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y Graduado en Historia del Arte, ambas por la Universidad de Salamanca.

La investigación, que analizará las intervenciones de restauración llevadas a cabo entre su declaración como Monumento Nacional en 1889 y la desaparición de la zona monumental con el final del franquismo en 1975, puede aportar abundante información para comprender mejor el monumento que hoy contemplamos, puesto que muchos de los criterios de intervención ya no son vigentes, indican desde la institución cultural dependiente de la Diputación de Zamora. Además subrayan que “puede aportar importante conocimiento para plantear futuras actuaciones sobre el inmueble”.

El pueblo del chocolate

Por su parte María Ruiz Alonso, Graduada en Turismo por la Universidad de Murcia y Posgraduada Especialista Universitario en Agente de Desarrollo Local/Rural, por la Universidad de Valladolid analizarán “Vezdemarbán, el pueblo del chocolate: recuperación de un patrimonio olvidado”.

Su propuesta pasa por “inventariar los saberes y el patrimonio material de la industria chocolatera de Vezdemarbán, con una perspectiva etnográfica y etnohistórica. Siendo este el principal valor académico, que actualizará los estudios precedentes, aporta además el valor añadido de la elaboración de una propuesta de desarrollo local basado en el turismo y la artesanía, de manera rigurosa y práctica”.

Cuestos de la Estación de Benavente

La cuarta beca corresponde a “Los Cuestos de la Estación (Benavente, Zamora): estudio arqueológico integral de un yacimiento clave de la primera Edad del Hierro meseteña”, de Alejandra Sánchez Polo, doctora en Historia por la Universidad de Salamanca, de Juan Celis Sánchez, arqueólogo y técnico de patrimonio adscrito al Instituto Leonés de Cultura, y de Juan Jesús Padilla, profesor contratado doctor en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Salamanca.

La propuesta persigue investigar la cultura material del yacimiento de los Cuestos de la Estación de Benavente, a través del siglado e inventariado de materiales exhumados y del procesado de pinturas murales no analizadas hasta la fecha.

Los análisis y dataciones que se pretenden hacer son de gran relevancia para dar un impulso a la temprana Edad del Hierro al norte del Duero, todo ello con el objetivo último de la puesta en valor y resignificación de un yacimiento excepcional muy poco conocido, concretan desde el IEZ.

