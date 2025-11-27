El PSOE de Castilla y León denuncia en Zamora la invisibilidad de la mujer en el medio rural

En su intervención en las jornadas sobre feminismo celebradas por el PSOE de Castilla y León en Zamora con motivo del 25-N, su secretario general regional, Carlos Martínez, reconoció que la desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad que está aún más presente en el medio rural. "Es una sociedad absolutamente patriarca que invisibiliza a la mujer y sus problemas, relegándola a una posición secundaria".

Un problema "que tiene una pelea todavía más difícil en los entornos rurales" y que es más acuciante solucionar en territorios como el de Castilla y León, con 2.248 municipios "eminentemente rurales, en los que las desigualdades se acentúan todavía más y, desgraciadamente, están fuera del foco mediático", describió, añadiendo "el importante olvido de políticas públicas" para minimizar esas desigualdades, de ahí que el PSOE apueste por "territorializar" esta problemática.

Lamentó, por otra parte, que Castilla y León esté "en el vagón de cola" con respecto a una ley contra la violencia machista, en comparación con el resto del país. "Y cuando el partido socialista le ofrece la mano tendida en la primera y única reunión que tuvimos con el señor Mañueco, en la que pudimos acordar poder poner encima de la mesa un acuerdo, le temblaron las piernas", describió. La razón para esta actitud, según Martínez "es que se siente arrastrado por el ciclo electoral, una vez más, para no herir ni cabrear a su socio preferente, que es Vox".

El necesario "impulso definitivo"

Esta situación provoca, según el PSOE, que se impida "dar un impulso definitivo a esa actualización de la ley autonómica que nos tiene que permitir poder generar una herramienta que, desde el punto de vista de quien tiene la cobertura social y las competencias, debe tener una legislación adaptada al año 2025".

La ministra, en el acto en Zamora junto a Carlos Martínez. | VÍCTOR GARRIDO

En este sentido, recordó la negativa esta semana del PP regional, "otra vez alineado con Vox", de reconocer el valor de una mujer "que sufrió violencia, como fue Nevenka Fernández, a través de la celebración de un premio que lleve su nombre, lo que significará el reconocimiento a muchas mujeres invisibles, también desde el punto de vista de la política, que están sufriendo esa desigualdad brutal", denunció, asegurando que el Partido Popular "vuelve a estar en el puedo y no quiero", para avanzar en materia de igualdad.

El feminismo, en el centro del debate

"Feminismo como respuesta. Por el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Castilla y León" fue el lema del acto del PSOE de Castilla y León, que tuvo como escenario el salón de actos de La Alhóndiga.

En esta jornada participó la secretaria de Igualdad regional, Lorena Valle, quien lamentó que la violencia machista siga siendo "una realidad que duele, limita vidas y mata", subrayando el compromiso del partido socialista de estar "con las víctimas, con las familias y con las mujeres que siguen sufriendo".

EL PSOECyL CELEBRA EN ZAMORA LAS JORNADAS 'FEMINISMO COMO RESPUESTA. POR EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN CASTILLA Y LEÓN. Mas Fotos Entrevista Ministra / Victor Garrido / LZA

Comparando realidades, Valle indicó que "mientras en España se avanza con un Pacto de Estado, en Castilla y León, el Gobierno de Mañueco parece que va hacia otro lado. Bloquea, retrocede y niega", describió, bromeando con el feminismo del que presume el presidente de la Junta. "Como dice, él tiene madre, esposa, hermanas e hijas. Esa es la definición del señor Mañueco de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero nosotros y nosotras lo tenemos claro y sabemos que la violencia machista existe y que para combatirla se consigue únicamente a través de recursos, de leyes, de protección y de feminismo", enumeró la secretaria de Igualdad del PSOE en Castilla y León. Conceptos sobre los que se habló largo y tendido en este encuentro.

El PSOE regional, contundente con la decisión del juez con Ábalos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "que la justicia actúe" tras ser preguntada por su valoración por el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos, al que el juez del Supremo ha enviado a la cárcel sin fianza junto a su asesor Koldo García por riesgo extremo de fuga.

Redondo recordó que si por algo se caracteriza su partido es por el respeto a las decisiones judiciales y por tener "tolerancia cero con la corrupción" y afirmó que su partido va a seguir demostrando "en todo momento" esa tolerancia cero, pidiendo que nadie les dé "lecciones de cómo actuar frente a la corrupción", en referencia al PP, partido del que, según recordó, tuvo 29 cargos condenados por el caso de la Gürtel.

"El que la hace, que la pague", sentenció Carlos Martínez sobre esta decisión judicial. "Tenemos que ser absolutamente rotundos con esto, aunque sea triste cada vez que a un socialista se le vincula de alguna forma con la corrupción. Cuando un socialista mete la mano al bolsillo de todos los españoles, tiene que pagarlo de la misma forma que tiene que pagarlo cuando lo hace uno del PP. Nosotros practicamos la tolerancia cero", sentenció el secretario general del PSOE en Castilla y León.