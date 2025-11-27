El sindicato CSIF ofrece una charla sobre educación este viernes en Zamora

En los últimos años, la Formación Profesionalse ha reafirmado como una alternativa real a la universidad por su acceso casi inmediato al mercado laboral. Los jóvenes que optan por estos estudios buscan la alta empleabilidad que ofrecen los grados medios y superiores, permitiendo realizar prácticas formativas y profesionales ya en el segundo curso con una posibilidad real de contratación.

Por ello, desde el sindicato CSIF en Zamora proponen una charla formativa sobre la importancia del sistema de evaluación orientada a los docentes de Formación Profesional.

El encuentro contará con la presencia de David Martínez Ruiz, inspector de educación, dónde hablará sobre las nuevas formas de evaluación y la importancia de estas para mejorar el rendimiento de los alumnos. Tendrá lugar este viernes 28 de noviembre a las 16:30 horas en el Salón de Actos del Consejo Consultivo (Plaza de la Catedral, 5).

Para la inscripción basta con escanear el código QR y rellenar el formulario. Además, se ha habilitado un número de teléfono para todas aquellas personas que quieran solicitar más información acerca del encuentro: 980090104.

CSIF Zamora / Cedida

Oferta educativa de FP en Zamora

El número de alumnos matriculados en Formación Profesional en la provincia asciende hasta los 2.600, una cifra que se prevé que aumente en los próximos años. Actualmente, se imparten a diez ciclos de grado básico, 22 de grado medio y 37 de grado superior.

En la capital, la oferta se reparte entre varios centros como el CIFP Ciudad de Zamora , el IES Claudio Moyano o el IES María de Molina, entre otros. Todos estos centros cubren perfiles profesionales muy distintos en ámbitos como el sector industrial, edificación y obra civil, mantenimiento, hostelería, automoción o los servicios socioculturales, entre otros. La alta empleabilidad es el gran atractivo que ha elevado los números de estudiantes zamoranos que optan por la FP.

Esta charla tiene como objetivo la formación del profesorado en el sistema de evaluación para mejorar la calidad educativa y consolidar la colaboración entre los sindicatos, la administración y los centros educativos.