Ocho bomberos más en Zamora: "No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano"

El salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora ha acogido este viernes la toma de posesión de ocho nuevos bomberos que se incorporan a la plantilla de ese servicio municipal. Los nuevos profesionales de extinción, que llevan ya tiempo trabajando a través de la bolsa de empleo temporal, pasan a ser oficialmente funcionarios y por ello han prometido o jurado el cargo.

En total, con las nuevas incorporaciones son exactamente cincuenta los integrantes del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, aunque quedan otras cinco plazas sin cubrir y también se ha quedado este servicio sin bolsa de empleo de la que echar mano, ya que ésta se ha agotado porque los que estaban en ella son los que ahora se han incorporado, ya como funcionarios. Por ello, es previsible que próximamente se saque una nueva bolsa de empleo.

A la toma de posesión han acudido familiares de los nuevos bomberos, compañeros de trabajo que luego han colocado en la fachada de la Casa Consistorial el lazo rojo del Día Mundial del Sida que se celebra el próximo lunes y el alcalde, Francisco Guarido. El regidor ha subrayado el "importantísimo servicio público" que desempeñan y ha confiado en que no haya ninguna catástrofe en la que tengan que intervenir como las que se ven por la tele de otros lugares.

Toma de posesión los bomberos. / Victor Garrido

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Zamora, José Luis Borrego, ha asegurado que para él ser bombero es "el mejor trabajo del mundo" y ha confiado que para los ocho nuevos profesionales de extinción y rescate también lo sea. "Espero que no perdáis la ilusión por este servicio que es prestar la ayuda al ciudadano, es más que un servicio, una hermandad", ha declarado Borrego, que ha entregado a los ocho nuevos bomberos la navaja multiusos que se da como obsequio a los nuevos funcionarios que se incorporan a ese servicio público.