La novela negra tiene una nueva cita en Zamora

El escritor gallego Rober Cagiao estará el viernes, 28 de noviembre, en la ciudad para presentar su última obra literaria, “La dama de Anboto”, una propuesta que transporta a los lectores a un mundo de misterio, leyendas y mitología, dentro del ciclo de Viernes negros que por segundo año organiza la librería zamorana LER Zamora.

El evento, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la propia librería, contará con la presencia del propio autor, quien charlará con los asistentes sobre el proceso creativo de su nueva obra y las influencias que han dado forma a este fascinante relato. La entrada es libre hasta completar aforo.

Trayectoria

Después de terminar los catorce libros de la saga “El guardián de las flores”’ y de su anterior novela “Entroido”, Rober Cagiao vuelve a las estanterías con “La dama de Anboto”, con nuevos personajes y nuevos misterios. Esta vez el crimen combina el imaginario gallego con el vasco, explorando las mitologías que tienen en común ambas culturas.

Cartel de la actividad. / Cedida

Rober Cagiao, conocido por su habilidad para contar historias llenas de emoción y reflexión, ha logrado consolidarse como una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en Galicia.

Con “La dama de Anboto”, el autor continúa demostrando su capacidad para abordar temas universales, como la identidad, el amor y el destino, en un contexto profundamente ligado a su tierra natal y todo ello con dos nuevos protagonistas: La inspectora Bibiana Galdós y el inspector Martín Lasarte.

Encuentro

Este encuentro con Cagiao será una oportunidad única para conocer de primera mano las claves de su obra y adentrarse en los secretos de su proceso literario.

Los asistentes también podrán adquirir ejemplares de la novela y obtener la firma del autor.