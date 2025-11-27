Una mujer de 35 años, herida tras el choque entre dos vehículos en una rotonda de Zamora
Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar donde se ha producido el incidente a las 16:29 horas
Un día más, la llegada de la tarde a Zamora ha convertido las calles de la capital en un lugar complicado para la circulación... o al menos así lo demuestran los avisos de los servicios de emergencias. En esta ocasión, el primer incidente de relevancia de esta jornada de jueves ha tenido como protagonista la rotonda en la que confluyen la avenida Cardenal Cisneros y la calle Ferrocaril, donde se ha producido el choque entre dos turismos. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo a las 16:29 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en este punto, una de las glorietas renovadas durante las obras de humanización.
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Municipal de Zamora, debido a que no parecía que hubiera ninguna persona herida en el lugar del accidente. Desplazados hasta el lugar, los agantes han confirmado que una mujer de 35 años presentaba dolor de cuello, por lo que se ha avisado en ese momento a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, aunque el hecho de que la colisión entre el vehículo y el todoterreno haya sido lateral parece indicar que se ha debido a una mala salida o entrada a la rotonda.
