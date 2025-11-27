La ministra de Igualdad pide en Zamora tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo que "la justicia actúe"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este jueves por la tarde "que la justicia actúe" tras ser preguntada por su valoración por el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos, al que el juez del Supremo ha enviado a la cárcel sin fianza junto a su asesor Koldo García por riesgo extremo de fuga.

Ana Redondo ha recordado que si por algo se caracteriza su partido es por el respeto a las decisiones judiciales y por tener "tolerancia cero con la corrupción", ha declarado a los periodistas minutos antes de asistir en Zamora al acto central de celebración del 25N del PSOE de Castilla y León.

La ministra de Igualdad ha afirmado que su partido va a seguir demostrando "en todo momento" esa tolerancia cero y ha pedido que nadie les de "lecciones de cómo actuar frente a la corrupción", ha subrayado en referencia al PP, partido del que ha recordado que tuvo 29 cargos condenados por el caso de la Gürtel.

"Hay una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Partido Popular es un grupo para delinquir", ha afirmado, para pedir a continuación que no les den lecciones porque "hemos actuado y seguiremos actuando, tolerancia cero contra la corrupción y ahora dejar que actúe la justicia", ha concluido.