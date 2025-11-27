La maicena o el cacao en polvo pueden explotar, y cortar un bordillo puede liberar agentes cancerígenos: riesgos laborales desconocidos.

La inteligencia artificial en la prevención de riesgos, los riesgos de los agentes cancerígenos muchas veces desconocidos o el riesgo de explosión que puede existir en determinadas condiciones incluso con cacao en polvo o maicena son aspectos de los que han hablado los ponentes de una jornada sobre prevención de riesgos.

ChatGPT y otras inteligencias artificiales también tienen mucho que aportar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Así lo apunta uno de los ponentes de la jornada "Aula de prevención 4.0" que se desarrolla en el campus Viriato organizada por la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

El experto Manuel Rodríguez Martín, que ha ofrecido una ponencia sobre la aplicación de la denominada industria 4.0 a la prevención, ha subrayado que la digitalización de la industria, el internet de las cosas, la simulación y la inteligencia artificial pueden utilizarse para mejorar procesos de prevención, ya que mediante la monitorización de constantes vitales y de parámetros de un puesto de trabajo determinado se pueden detectar riesgos.

Ponentes / Cedida

ChatGPT, como modelo de lenguaje, maneja mucha información y mucha normativa técnica y documentación científica, y por eso es posible que esta inteligencia artificial de OpenAI y otras que están en el mercado "te den solución a un problema" en el ámbito de la prevención de riesgos, aunque "lógicamente siempre tiene que ser verificada" esa solución. Del mismo modo, pueden ser capaces de "asesorar en tiempo real a los trabajadores" y pueden advertir del nivel de riesgo utilizando para ellos datos de sensores y otras fuentes de datos.

La idea es juntar esas sensorizaciones y ese "big data" que recopila de forma constante datos en los puestos de trabajo para que sean incluidos en modelos de inteligencia artificial que permitan anticiparse a un riesgo concreto, según detalla este experto, que admite que la aplicación de innovaciones en la prevención gracias a la IA no va tan deprisa como en otros ámbitos.

Inauguración de la jornada de prevención de riesgos en el campus Viriato. / ALBA PRIETO

Sílice de polvo

Por su parte, la ponente María Jesús Santa María Trigo, que ha hablado de la exposición a agentes cancerígenos en lugares de trabajo, ha advertido de los riesgos que pueden existir por el polvo de sílice cristalino, los humos diesel y el radón. El problema en muchos casos, según ha expuesto, viene derivado porque los trabajadores no son conscientes de esos riesgos que pueden desembocar en un cáncer de pulmón. "Hay que darle la importancia que tiene y que la gente se conciencie para poder prevenir", ha declarado, para recordar que acciones como cortar un bordillo en una calle o tratar piedra puede entrañar un riesgo a sílice de polvo cristalino.

A diferencia de los riesgos de caída, los agentes cancerígenos son un "enemigo oculto", ya que no se ven y, por ejemplo, "el radón es incoloro, inodoro e insípido, por lo que podemos estar expuestos y no ser conscientes de ello".

Otro experto, Alberto Fiz, ha hablado de los trabajos en altura y del riesgo de incendios y de atmósferas explosivas. Ataviado con arnés y casco, Fiz ha recordado que a más de dos metros de altura siempre hay que tener algún tipo de protección, aunque luego "hay gente que lo hace muy bien, gente que no lo hace tan bien y gente que no es consciente y no tiene esa percepción de riesgo de que se pueda caer en altura".

Atmósferas explosivas

Sobre el riesgo en atmósferas explosivas, ha explicado que lo que pasa es que no siempre la gente comprende que en un lugar normal una chispa de una radial o una soldadura pueda provocar que estalle toda una instalación. "Es lo que se llama atmósferas explosivas, que en condiciones normales pueden explotar, si yo entro en un depósito de combustible, ya sé que puede haber una explosión, pero si yo entro aquí, no tengo por qué saber que hay riesgo de explosión", ha explicado este experto en la materia, que junto a la Politécnica ha desarrollado un aparato que permite comprobar si el gas explota o no o si lo hacen y en qué condiciones otros materiales de los que es más desconocido que puedan hacerlo, como el cacao en polvo o la maicena.

De hecho, este investigador también enseña a manejar de manera práctica sistemas de seguridad y explosímetros, para que la gente pueda ver, en condiciones controladas, cómo debe actuar sin ponerse nervioso y haciéndolo correctamente cuando hay una alerta real.

Preguntado por lo que pudo pasar el pasado verano en la calle Regimiento de Toledo de Zamora para que se produjera la explosión de gas de la red de calor, ha indicado que cuando hay explosión puede deberse a una acumulación de gas por una fuga en la red, por la rotura por una obra o por otra circunstancia. En esos casos, cuando el gas se acumula y hay una fuente de ignición es cuando se produce la explosión.

Avances en monitorización

La jornada "Aula de prevención 4.0" la ha inaugurado el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios. Este alto cargo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha subrayado los avances en monitorización en tiempo real de las condiciones ambientales o en el desarrollo de "gemelos digitales" para prevenir riesgos posturales o fatiga por estrés mediante el uso de inteligencia artificial y algoritmos para determinar qué lesiones pueden llegar a producirse y prevenirlas.

Barrios ha aplaudido además el trabajo de la Universidad de Salamanca, ya que aúna "la labor docente, la labor formadora, la labor investigadora y ese desarrollo de soluciones innovadoras para aplicar en materia de prevención de riesgos laborales" que se lleva a cabo desde la Politécnica. De esas investigaciones han salido los gemelos digitales, la monitorización en tiempo real de condiciones ambientales o un aparato para detectar la concentración de sílice. Con esas soluciones innovadoras han puesto en marcha ese "aula de prevención 4.0 que nos resulta muy interesante también para la Junta de Castilla y León", que también tiene un aula propia de prevención, según ha resaltado el director general.