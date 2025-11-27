Diego González Rivas, cirujano torácico: "En el futuro, el cáncer será como una enfermedad crónica"

Pionero en cirugía torácica, el reputado doctor Diego González Rivas desvelará a los asistentes a la primera jornada del Congreso Internacional Silver Economy cómo nació su revolucionaria técnica y su motivación para expandirla por todo el mundo.

Ofrece la lección inaugural del VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora ¿qué temas abordará en su intervención?

Voy a explicar cómo desarrollamos la técnica Uniportal que permite operar dentro de la cavidad torácica a través de una pequeña incisión intercostal o subxifoidea usando cirugía toracóscopica o cirugía robótica y cómo la expandimos por todo el mudo. Es decir, cómo empezó todo, cuáles fueron las motivaciones, los obstáculos y, sobre todo, cómo hemos llegado a evolucionar la técnica hacia toda la robótica.

¿Y cuáles fueron esas motivaciones para impulsar esta técnica revolucionaria por hospitales de todo el mundo?

La idea era compartir conocimiento, enseñar a la gente, intentar formar a más cirujanos y ayudar a personas en otros países. Al principio, hubo muchas restricciones por parte de mi jefe, de personas que eran más clásicas en aquel momento, como ocurre siempre con toda innovación y toda técnica nueva en la medicina, es algo normal porque todo lo que va en contra del status quo, pues molesta. Entonces, como desde el comienzo hubo siempre esa restricción, mi idea era demostrar que eso funcionaba y expandir por todo el mundo una técnica que al principio nadie creía en ella. Una técnica que hoy es la más popular del mundo en cirugía torácica y que fue algo creado en España y nacido en Galicia.

¿Qué le llevó exactamente a concebir una técnica tan distinta?

Tienes que leer el libro "Imposible es nada" para entender la técnica porque se cuenta todo ahí, pero básicamente fue una evolución. Yo me fui a Estados Unidos, aprendí allí la técnica con cuatro incisiones, luego con tres, luego fui a Los Ángeles, después a Nueva York y luego estuve en Carolina del Norte donde aprendí con un cirujano que hacia dos. Al llegar a España, me di cuenta de que, cambiando un poco la geometría y haciendo una serie de análisis, se podía hacer todo con una incisión. Entonces, en junio de 2010, hicimos la primera cirugía del mundo de cáncer de pulmón con Uniportal y, a partir de ahí, empezamos a mejorar la técnica y a enseñarla. En 2013, llegamos a Shanghái, donde creamos el centro más grande del mundo de cirugía y esto empezó a crecer, empezamos a enseñar a la gente de todo el mundo y durante todos estos años, también innovamos cosas a nivel mundial como la primera cirugía sin intubar. Más tarde, en 2021, desarrollamos la técnica robótica con una sola incisión por primera vez en el mundo y ahora estoy desarrollando otro robot, que se llama Shurui, que permite operar el tórax a través de una única incisión de dos centímetros, o sea, que otra revolución.

Diego González Rivas. / Cedida

En esa expansión ha establecido su base en Shanghái ¿por qué?

Establecí mi base en Shanghái, en el hospital más grande del mundo y desde aquí hicimos algo histórico que nunca se había hecho en la cirugía, crear un centro de alto volumen con la mejor tecnología donde enseñamos a gente de todo el mundo. Es un programa de entrenamiento de dos semanas. Hemos entrenado ya más de 1.200 cirujanos durante doce años. Eso es algo histórico, nunca se había hecho. Esto me ha hecho aprender de ellos, darme cuenta de que China es la potencia mundial que cuenta con los mejores cirujanos, los mejores hospitales y la mejor tecnología y, desde aquí, hemos conseguido revolucionar la cirugía a nivel mundial. No solo con mi técnica, sino que hemos evolucionado a cosas más complejas, como la robótica Uniportal y estoy muy orgulloso de haber conseguido eso y de haber creado esta escuela a nivel mundial.

Innovaciones que aportan grandes beneficios en la recuperación del paciente.

Exacto. Es una gran innovación hecha en España que ya está implantada en todo el planeta. He operado en 140 países y ahora en diciembre voy a Somalia, que va a ser el país 141. Eso nunca había ocurrido. Ningún cirujano había operado ni en 100 en la historia de la medicina. Eso implica, el haber operado en tantos países, en tantos sitios desfavorecidos, la posibilidad de expandirlo mucho más, sobre todo, porque yo me dediqué a ir a los sitios a enseñar, enfrentándome a todos esos obstáculos que suponen ir a operar solo a un país del tercer mundo.

¿Ha encontrado muchas dificultades a la hora de implantar su técnica en países en los que hay pocos recursos?

Son siempre dificultades. No es fácil, hay muchos obstáculos porque son países muy difíciles, pero para eso creamos la Fundación Diego González Rivas y hemos creado una unidad móvil que está en África y que es la primera del mundo que hace cirugía mínimamente invasiva y que la hemos llevado por diferentes países a través de misiones para operar a gente sin recursos. De hecho, el mes pasado estuve en Sierra Leona y operé a seis pacientes en la unidad móvil que es algo espectacular.

Lleva un ritmo frenético de viajes y operaciones ¿qué es lo que le impulsa a mantenerlo?

Me motiva la pasión. Me encanta lo que hago, me gusta ayudar, enseñar, compartir, viajar, operar... Todo combinado hace que me motive, también debido a mi personalidad. Si yo tuviese que estar en un hospital y tener la misma rutina todos los días, creo que me desmotivaría. Yo necesito crear, necesito seguir evolucionando, entonces, esto me motiva. Cada día es un país nuevo, gente nueva, hospitales nuevos, ideas nuevas... y eso te permite seguir evolucionando.

Diego González Rivas. / Cedida

¿Teme que le pase factura?

Es duro porque la semana pasada estuve operando en Colombia, después me fui a Aruba y a continuación a Panamá a operar y desde allí volví a Shanghái. Entonces, esto solo se sostiene con mucha pasión, porque si no, no puedes. Es la pasión y la adrenalina la que te mantiene con las ganas y con la actividad, sino el cuerpo no aguanta porque son cambios de horario y muchas cirugías. Hoy, por ejemplo, hice cuatro cirugías y me quedan tres más y son las cinco horas de la tarde ya. Cada día opero entre seis o siete pacientes aquí en China y el pulmón, que no son cirugías menores.

Se están produciendo en estos últimos años muchísimos avances, ¿hacia dónde vamos?

Es difícil de saber porque la inteligencia artificial avanza demasiado rápido. Es algo que va a ayudar mucho, pero también va a quitar trabajo, algunas profesiones se van a ver afectadas con la IA: artistas, creadores, radiólogos, incluso los cirujanos, porque en algún momento los robots operarán solos, supervisados por un cirujano, eso sí, pero harán muchos movimientos y muchas partes de la cirugía ellos solos. Entonces, la robótica, la inteligencia artificial, la oncología está avanzando mucho, la inmunoterapia para los tumores avanzados... En muchos años la gente no se morirá de cáncer, será como una enfermedad crónica y con una pastilla se controlará, eso pienso. Estamos avanzando porque al final de lo que se trata es que las enfermedades se controlen más, que los pacientes vivan más, es decir, que el ser humano viva más años y con más calidad de vida.

Es algo que no encantaría a todos

Por supuesto, no vivir 150 años con mala calidad de vida siendo un anciano, eso no tiene sentido, pero toda la tecnología y todos los avances que hay va a ayudar a que el ser humano envejezca más lentamente, se conserve mejor, tenga más años de vida, los órganos funcionen mejor y tenga menos índice de cáncer. Eso es a lo que yo creo que vamos a llegar. ¿Qué va a pasar? Es difícil de saber y sobre todo con la inteligencia artificial que es una incertidumbre total. ¿Cuánto beneficio va a hacer y cuánto daño va a hacer? No lo sabemos. No somos ni conscientes de lo que va a ocurrir porque es vertiginoso ver lo que está ocurriendo ya ahora, imagínate dentro de treinta o cuarenta años, no lo puedo ni imaginar.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedasen los asistentes a su charla en el VII Congreso Silver Economy de Zamora?

El mensaje final es que en la vida uno tiene que luchar pos sus sueños y trabajar duramente porque las cosas no llegan gratis. Todo tiene un sacrificio, pero si uno tiene un sueño y tiene una idea y quiere conseguir algo, tiene que trabajar duro y luchar por ello y, sobre todo, yo siempre recomiendo a la gente que vea los obstáculos como oportunidades y no como problemas. "Never give up", nunca darse por vencido, es una de mis frases favoritas porque es lo que yo hice en mi vida y es la forma en la cual se consiguen los sueños. Trabajar duro es la clave del éxito, no hay otra, las cosas no se consiguen por magia, el talento ayuda, pero sin trabajo diario, esfuerzo y constancia, el talento no vale nada.