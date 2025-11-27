Este colectivo de Zamora se siente “totalmente discriminado” por la Junta

“La Junta de Castilla y León se ha gastado el pasado año en andadores y camas articuladas cinco millones de euros para las residencias, mientras que a nosotros se nos niega una cama para personas que llevan postradas desde hace una década”, compara la presidenta de la delegación zamorana de la Asociación Zamorana de Cuidados en el Entorno Familiar y Amigos (Azacuefa), Julia Alejo.

De ahí que señalen que se sienten “totalmente discriminados” por la administración regional. “Es una discriminación para ellos y para nosotros, los cuidadores, que somos personas que estamos trabajando sin sueldo las 24 horas del día, los 365 días al año”. Una discriminación que han notado en el resto de instituciones. “Hemos pasado por todas, pero en todas nos han dado la espalda”, lamenta.

Julia Alejo, presidenta de Azacuefa / Victor Garrido / LZA

En este sentido, señala que han pedido una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, pero no han recibido la respuesta deseada. “Creemos que ella tiene las competencias para poder ayudarnos, pero, mientras que viene a atender todos los actos en Zamora, a nosotros nos solicita que acudamos a Valladolid”, compara.

Marcha reivindicativa en Zamora

Para dar visibilidad a sus peticiones, una treintena de miembros de este colectivo se manifestó en la plaza de la Constitución, sede de la Subdelegación del Gobierno, para ir con sus carteles hasta La Marina, para finalizar la marcha frente a la delegación zamorana de la Junta de Castilla y León.

Sus reivindicaciones pasan por lograr que a los dependientes que viven en sus hogares “se les pagara lo mismo que a cualquier otro dependiente que es cuidado por cualquier otro servicio de dependencia y que a nosotros nos dieran un sueldo”, detalla.

Manifestación Azacuefa. Desde la Subdelegación del Gobierno. / Victor Garrido / LZA

La delegación de Azacuefa en Zamora está conformada por medio millar de personas, que llevan ya un año reclamando unas condiciones dignas tanto para sus familiares como para ellos en su papel de cuidadores, sin que se les haya abierto todavía ninguna puerta.