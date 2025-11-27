Caja Rural de Zamora volverá a iluminar La Marina con su 'Plaza de los Sueños': ¿Cuándo y cómo será el encendido?

¡Ya huele a Navidad en Zamora! Mientras las castañas están ya al fuego y el frío se ha metido ya en el cuerpo de los zamoranos, la preparación para el gran encendido de luces de Navidad ultima ya los preparativos finales. Mientras los dirigentes del Ayuntamiento de Zamora habían anunciado ya la fecha para estrenar su iluminación para estas fiestas, que cuenta con doce kilómetros lineales de iluminación LED, ahora ha sido Caja Rural de Zamora quien ha puesto fecha y hora para la apertura de la 'Plaza de los Sueños', su amplísima oferta navideña que un año más llenará de luz y color la céntrica Plaza de La Marina.

Apenas dos horas después del encendido de la iluminación municipal, Caja Rural dará comienzo a su Navidad particular a las 20:30 de este viernes, en compañía de un amplío ramillete de autoridades locales y provinciales. La inauguración de la 'Plaza de los Sueños' tendrá también como uno de sus maestros de ceremonia al DJ zamorano Alefran, que pondrá su música al servicio de todos los que se acerquen hasta el encendido de las luces en la Plaza de La Marina. En total, Caja Rural dispondrá más de tres kilómetros de luces LED que acompañarán a la joya de la corona: un 'videowall' de 7 minutos en una bola tridimensional de 12 metros de altura y 10 cm de diámetro.

A partir de este mismo viernes, 28 de noviembre, la 'Plaza de los Sueños' ofrecerá una amplia oferta de eventos y actividades, tanto para niños como para adultos de la capital zamorana. Asimismo, yendo un paso más allá de una programación que será puntual en momentos de máximo interés como los fines de semana y la propia época navideña, este espacio contará con la animación (casi) ininterrumpida de Espy, los elfos de Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos. Además, se habilitará un buzón para depositar las cartas a sus Majestades de Oriente, así como el tradicional 'Jumpy' infantil que hace las delicias de los más pequeños.

Programa completo de actividades de la Plaza de los Sueños / Caja Rural de Zamora

Programa de actividades

Además del encendido que tendrá lugar este próximo viernes, Caja Rural de Zamora ha hecho público un programa de actividades que comenzará el 29 de noviembre de Rocones y Sonajas con el II Encuentro Invernal de Gaitas Abrigait (19:00 horas). A partirde de ahí, se podrá disfrutar en la 'Plaza de los Sueños' -siempre a la misma hora- de espectáculos de la AC Grajalejo de Aspariegos (3 de diciembre), Juanra Junior (13), Aures Cantibus (16), AC Las Flores de Manganese de la Lampreana (18), Grupo de Baile Escena (19), Desfile de Ramos de Navidad de la Asociación Belenista La Morana (20), AC Villa de Alba de Villalba de la Lampreana (26), Pasacalles de la Banda de Música de Zamora (27), Asociación Lírica de Zamora (28) y Grupo 6 de Tréboles (3 de enero).