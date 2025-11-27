Planes para niños en Zamora: Las bibliotecas municipales organizan múltiples actividades en diciembre

Las bibliotecas municipales de Zamora han programado un total de ocho actividades en el mes de diciembre orientadas a fomentar el gusto por la lectura y la creatividad entre los participantes.

Todas las propuestas son gratuitas, pero tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente a través de la plataforma lineazamoraapuntame.com, donde además se podrá consultar más información sobre cada una de ellas.

Programación

La primera de ellas será el miércoles, 3 de diciembre en la sede de Matadero. En "Un maravilloso día de lluvia” Sandra Alonso realizará una serie de actividades relacionadas con el libro que da nombre al taller.

La actividad que comenzará a las 17.00 horas está orientada a niños y niñas de 2 a 4 años acompañados de un adulto.

El día 9, en Matadero en San José Obrero, a partir de las 16.30 horas Alba Bartolomé dirigirá el taller "¡Conmigo!": destinado a menores de 6 a 10 años, en el que habrá cuentos, arte y muchas sorpresas. Ese mismo taller, pero para niños de 3 a 5 años será el 11 de diciembre a partir de las 17.00 horas.

Actividades diciembre 2025 / Cedida

Lara Calleja y María Arribas pondrán en escena "Dentro de mi casa", destinado a pequeños de entre 8 meses y 4 años acompañados de un adulto. Esta actividad, el 15 de diciembre con dos pases, se realiza dos veces en el mismo día por lo que cada niño sólo puede apuntarse a una de las sesiones.

Vanesa Moralejo vuelve a la biblioteca de Matadero el día 17 de diciembre a las 17.00 horas, con "Tarde de cuento" para contar maravillosas historias en una nueva sesión para niños y niñas a partir de 4 años acompañados, o no, de un adulto.

Además el 22 de diciembre en Matadero a las 11.30 horas se oferta “Diseña tu portal”, donde Mini2ac guiará a los participantes para que construyan el portal navideño que cada uno imagine utilizando material reciclado. Para niños y niños de 5 a 12 años. Esta actividad se repetirá el día 23 en la biblioteca de la Candelaria, por lo que cada niño sólo podrá apuntarse uno de los dos días.