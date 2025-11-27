El auge de la silver economy en Zamora: nicho de trabajo para atraer mayor población

El 43,34% de población en Castilla y León es mayor de 55 años. Cifra que es aún mayor en la provincia zamorana y que subraya la importancia de tener en cuenta a este colectivo desde varias perspectivas. "Estamos ocho puntos por encima de la media nacional y Zamora lidera el ranking tanto a nivel autonómico como a nivel nacional", ha destacado la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, en la inauguración del VII Congreso Internacional Silver Economy promovido por la Diputación de Zamora.

Simposio que durante tres días reunirá en el Teatro Ramos Carrión a reconocidos expertos a nivel mundial que debatirán sobre el envejecimiento activo y su potencial para generar empleo y riqueza en la provincia. "Zamora se convierte desde hoy en el epicentro donde se va a hablar de la potencia de la economía Silver, de la economía plateada, siendo el lugar idóneo para hablar, sobre todo, de esas oportunidades", ha añadido García.

VII edición

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha ensalzado la calidad del congreso que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional en el que se aborda una de las principales problemáticas que no se da sólo en la provincia de Zamora sino en toda España y en toda Europa y que es el envejecimiento de la población.

Inauguración Congreso Silver Economy. Teatro Ramos Carrión.

Certamen con dos objetivos principales. En primer lugar, poner en valor y dar a conocer los últimos estudios y avances en la mejora del cuidado a nuestros mayores. Y en segundo lugar, "aprovechar esa oportunidad de nicho de comercio y de nicho de trabajo que tiene la Silver para el crecimiento y asentamiento de población en la provincia", ha pronunciado Faúndez.

Tres jornadas a las que se han inscrito 2.400 personas y en las que se espera extraer provechosas conclusiones para poder seguir trabajando y avanzando. "Van a ser tres días muy intensos y lo que queremos con este congreso es que lo que salga aquí se replique después para mejorar el cuidado de nuestros mayores y sobre todo, que sea un nicho de negocio y empleo en la provincia de Zamora", ha reiterado el dirigente alistano.

Séptima edición que refuerza la importancia de este congreso plenamente consolidado en el que se va a hablar desde el punto de vista sanitario, pero también desde otros como es su repercusión en la economía y el empleo. "Por cada 100 personas atendidas en este ámbito se generan 64 puestos de trabajo, por lo tanto, es un nicho de empleo importantísimo", ha añadido la consejera durante la inauguración de la cita.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Castilla y León junto con Extremadura y Andalucía han firmado el "Manifiesto de las comunidades autónomas por la economía plateada", una declaración de intenciones que busca consolidar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y sociedad civil para aprovechar el potencial de este colectivo como motor de desarrollo económico, innovación y cohesión social.

Inauguración VII Congreso Silver Economy. Teatro Ramos Carrión.

Tres comunidades que se han comprometido en promover el talento sénior para que los mayores de 55 años puedan seguir trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena, así como emprendiendo con medidas incentivadoras, además de apoyar con actuaciones públicas una oferta empresarial de bienes y servicios a la medida de los adultos mayores que haga posible también un nuevo nicho de empleo para los jóvenes.

Asimismo, la consejera ha recordado que en Zamora se ha impulsado el Hub Tecnológico de la Aldehuela especializado en el sector los cuidados socio-sanitarios, desde donde se impulsa la difusión de la innovación y la tecnología.

Principal grupo de consumo

El sector silver se ha convertido en el principal grupo de consumo, según se extrae de distintos informes como el elaborado por el Consejo Económico Social de Castilla y León en el que se ha puesto de relieve que las personas de más de 50 años son ese primer ámbito de consumo. "Más de 13.600 millones anuales se consumen en Castilla y León por este sector, generando más de 400.000 empleos en torno al sector y lo que supone el 41% del empleo total está vinculado con este sector poblacional, por lo tanto, es un ámbito de trabajo importantísimo", ha reiterado la consejera Industria, Comercio y Empleo.

Inauguración Congreso Silver Economy. Teatro Ramos Carrión.

Grupo que también tiene una enorme repercusión en el turismo, lo que supone una gran oportunidad para Zamora que se refleja ahora en las Edades del Hombre como interesante reclamo par atraer a este sector de la población.

Por último, García apreció que los mayores de 55 años representan el 26% del mercado laboral, siendo "una fuerza laboral de primera magnitud".