Zamora Sí "descubre" tres millones más para el presupuesto municipal de 2026

El grupo municipal de Zamora Sí ha asegurado haberle hecho el trabajo al equipo de Gobierno de IU-PSOE al detectar que los ingresos municipales del presupuesto del próximo año pueden aumentarse en casi tres millones de euros adicionales, al actualizar «correctamente» las partidas que llegan de la Administración General del Estado.

El portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé, ha presentado por ello ocho enmiendas "útiles para la ciudadanía" para destinar ese dinero adicional ayudas municipales a la natalidad y a los cuidadores familiares de personas dependientes, partidas para vivienda, para la agilización de licencias urbanísticas o para arreglos y mejoras en los barrios. «No hay razón para votar en contra de las enmiendas», ha declarado Tomé en rueda de prensa.

A su juicio, las cuentas de IU y PSOE llegan "tarde, sin diálogo y sin margen suficiente" para estudiar un presupuesto de casi 80 millones de euros. Una cuantía que, según ha expuesto, se puede incrementar en 2.944.747,97 euros adicionales. "Hemos detectado lo que ellos no vieron y hemos asegurado recursos reales para la ciudad, les hemos hecho el trabajo", ha insistido.

Con estos recursos adicionales, Zamora Sí ha presentado ocho enmiendas. La primera enmienda actualiza la previsión de ingresos del Estado y se convierte en la base financiera que hace posibles todas las demás medidas. La formación propone una ayuda municipal a la natalidad, dotada con 200.000 euros, para apoyar a las familias en una ciudad con fuerte envejecimiento.

Otra enmienda, también con 200.000 euros, está destinada a los cuidadores familiares de personas dependientes, que sostienen gran parte de los cuidados en los hogares zamoranos. Zamora Sí plantea igualmente un apoyo de 150.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda joven, frente a la subida del precio del alquiler y la falta de oportunidades. Además, se propone un programa de adecuación funcional de viviendas para personas mayores o con movilidad reducida, dotado también con 150.000 euros, que incluye pequeñas obras, adaptaciones y mejoras de seguridad en los hogares.

En materia administrativa y económica, se destinarían 150.000 euros a un convenio con el Colegio de Arquitectos para agilizar licencias urbanísticas y evitar que los emprendedores tengan que esperar año y medio para abrir un negocio. Otra de las medidas más relevantes es un Plan Municipal de Arreglos y Mejoras de Barrios, dotado con dos millones de euros, para pavimentación, asfaltado, aceras, iluminación, accesibilidad y mobiliario urbano.

Por último, se propone incrementar en 94.747,97 euros la partida destinada a mejoras en centros escolares, garantizando instalaciones dignas y un mantenimiento adecuado.

"Son enmiendas reales, financiadas y posibles", ha aseverado Tomé, que ha añadido que si el equipo de Gobierno municipal las rechaza quedará claro "que no piensa en Zamora ni en sus vecinos, sino en estrategias políticas".