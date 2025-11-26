Zamora busca con Portugal ser Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Zamora quiere dar un nuevo impulso a su idea de convertir la ciudad en Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco como paisaje cultural. Tras años sentando las bases con seminarios y acciones encaminadas a ese fin, el Consistorio acaba de dar un nuevo paso encargando a la Fundación Rei Afonso Henriques que impulse esa candidatura, para lo que le ha concedido una subvención de 80.000 euros.

La novedad reside en que esa distinción patrimonial mundial ya no se promueve en solitario, sino que en ese fin Zamora suma fuerzas en los territorios de la provincia situados al oeste y su continuación al otro lado de la frontera, en la región portuguesa de Tras os Montes. El concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, ha declarado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que se trata de "una nueva perspectiva" que busca "una candidatura común entre dos países, un camino nuevo e interesante para la Unesco".

Ha explicado que Zamora y Tras os Montes tienen unos paisajes culturales que son fruto del encuentro entre actividad humana y medioambiental, que presentan similitudes y diferencias en la conservación de elementos tradicionales que son únicos.

La idea es la de reforzar esa candidatura con un proyecto Interreg de cooperación transfronteriza en el que además se trabaje para crear un territorio común en acciones turísticas que permitan unificar la oferta a ambos lados de la raya en temas culturales y productos turísticos que se articulen en torno a atractivos como el románico o el vino.

Para esta iniciativa, el Consistorio zamorano ha buscado como compañero a la Fundación hispanolusa Rei Afonso Henriques porque tiene mucha experiencia en la cooperación con Portugal a través de la figura de su secretario general, José Luis González Prada, según ha destacado el concejal de Turismo.

Junto a la subvención municipal para ese fin aprobada este martes en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Zamora, el Consistorio también ha concedido en ese órgano subvenciones a otras entidades, como a la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios de Zamora, CEOE-Cepyme, para la promoción del comercio local y de proximidad, por importe de 45.000 euros; a Wilma Producciones y Management, para la organización de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical 2025, por importe de 40.000 euros; y a la Fundación Zamorarte para el desarrollo del programa de acogida de turistas en iglesias románicas de la ciudad, por importe de 25.000 euros.

También se han aprobado ayudas a la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas para el fomento del desarrollo económico de la ciudad colaborando con entidades públicas y privadas, por importe de 20.000 euros; a la Asociación de Industriales del Mercado de Abastos-Azima para el desarrollo de actividades de promoción durante la Navidad, por importe de 15.000 euros.

Además, se ha aprobado el expediente de contratación para renovar la instalación de alumbrado público exterior en el parque de las Viñas, el bulevar y la plaza de La Marina, la avenida Príncipe de Asturias, el parque de la Marina, la calle Santiago Alba Bonifaz, la circunvalación de Zamora entre el Puente de Hierro y la plaza de la Puebla, el parque León Felipe, la calle Obispo Acuña, la calle Candelaria Ruiz del Árbol y el polígono de los Llanos. Esa actuación en alumbrado, que una vez aprobada puede sacarse a contratación, supone una inversión de un millón de euros.