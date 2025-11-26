Zamora acogerá el acto "Feminismo como respuesta", que contará con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo

Dos días después del 25-N, día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el PSOE de Zamora organiza el acto "Feminismo como respuesta", que tendrá lugar el jueves 27 a las 17:00 horas en La Alhóndiga. El evento contará con la participación de Ana Redondo, ministra de Igualdad del Gobierno de España, y Carlos Martínez, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, quienes visitarán la capital zamorana con motivo del cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género en Castilla y León.

La jornada se dividirá en tres actos. El primero, a las 17:00 horas, dará inicio a la jornada a través de la bienvenida institucional. Tras la presentación, realizada por María Luisa Velasco, secretaria de Igualdad del PSOE de Zamora, intervendrán Auxi Fernández López, concejala delegada de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Zamora; Nuria Rubio García, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León; y Antidio Fagúndez Campo, secretario general del PSOE de Zamora.

Jornadas "Feminismo como respuesta". / Instagram

El segundo acto, sobre las 17:15 horas, será el momento de la intervención, en primer lugar, de Ana Mª Redondo García, con el tema "Políticas públicas que salvan vidas: el Pacto de Estado en acción". Tras ella, Carlos Martínez Mínguez hablará trae la cuestión: "Castilla y León frente al machismo global: igualdad, democracia y futuro".

Para poner el broche final al evento, a las 17:45 horas se realizará una mesa debate en la que se tratará "el Pacto de Estado contra las violencias machistas en Castilla y León". La mesa será moderada por Ana Gaitero Alonso, periodista de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, e intervendrán Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de castilla y León; Miriam Andrés Prieto, alcaldesa de Palencia; Lorena Valle Alba, secretaria de igualdad del PSOE de Castilla y León; Yolanda Arias González, presidenta de la Asociación Trece Rosas de León; y Sara Gavilanes Pastor, secretaria de igualdad de las Juventudes Socialistas de Castilla y León.