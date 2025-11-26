Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora acogerá el acto "Feminismo como respuesta", que contará con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo

El evento comenzará con una bienvenida institucional y contará con la participación de diversas figuras políticas y sociales, incluyendo a la ministra de Igualdad y el candidato a la Junta de Castilla y León

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una entrevista ante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Marina García

Dos días después del 25-N, día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el PSOE de Zamora organiza el acto "Feminismo como respuesta", que tendrá lugar el jueves 27 a las 17:00 horas en La Alhóndiga. El evento contará con la participación de Ana Redondo, ministra de Igualdad del Gobierno de España, y Carlos Martínez, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, quienes visitarán la capital zamorana con motivo del cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género en Castilla y León.

La jornada se dividirá en tres actos. El primero, a las 17:00 horas, dará inicio a la jornada a través de la bienvenida institucional. Tras la presentación, realizada por María Luisa Velasco, secretaria de Igualdad del PSOE de Zamora, intervendrán Auxi Fernández López, concejala delegada de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Zamora; Nuria Rubio García, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León; y Antidio Fagúndez Campo, secretario general del PSOE de Zamora.

Jornadas &quot;Feminismo como respuesta&quot;.

El segundo acto, sobre las 17:15 horas, será el momento de la intervención, en primer lugar, de Ana Mª Redondo García, con el tema "Políticas públicas que salvan vidas: el Pacto de Estado en acción". Tras ella, Carlos Martínez Mínguez hablará trae la cuestión: "Castilla y León frente al machismo global: igualdad, democracia y futuro".

Jornadas &quot;Feminismo como respuesta&quot;.

Para poner el broche final al evento, a las 17:45 horas se realizará una mesa debate en la que se tratará "el Pacto de Estado contra las violencias machistas en Castilla y León". La mesa será moderada por Ana Gaitero Alonso, periodista de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, e intervendrán Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de castilla y León; Miriam Andrés Prieto, alcaldesa de Palencia; Lorena Valle Alba, secretaria de igualdad del PSOE de Castilla y León; Yolanda Arias González, presidenta de la Asociación Trece Rosas de León; y Sara Gavilanes Pastor, secretaria de igualdad de las Juventudes Socialistas de Castilla y León.

