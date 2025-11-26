El Z! Live Rock Fest 2026 activa las entradas de día con una importante medida

El Z! Live Rock Fest 2026 da un nuevo paso en su camino hacia una edición histórica y presenta la distribución por días de todas las bandas anunciadas hasta el momento. El festival, que se celebrará del 11 al 13 de junio, volverá a convertir la ciudad en un espacio de encuentro para miles de aficionados, situando de nuevo a Zamora en el mapa internacional del rock y el metal.

Desde la organización del festival destacan que “Zamora se ha consolidado como un referente para el público del metal por su cercanía, su hospitalidad y el apoyo firme de las instituciones locales, que permiten que un evento de este nivel se desarrolle con calidad y seguridad”.

El Z! Live Rock Fest cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora, instituciones que destacan el papel del festival como motor económico, cultural y turístico.

Su celebración supone un aumento notable en la ocupación hotelera, mayor actividad para hostelería y comercios, proyección nacional e internacional de la ciudad y una oferta cultural diversa que atrae a varias generaciones. En definitiva, el Z! Live no es solo un festival de música, es un evento que refuerza la identidad moderna de Zamora, capaz de atraer a miles de visitantes que disfrutan de la ciudad tanto como de los conciertos.

Durante casi una semana, Zamora volverá a transformarse en un punto de encuentro para aficionados de toda España y de varios países europeos. "Un festival cómodo, cercano, sin solapamientos y con aforo limitado, que combina la calidad artística con la esencia hospitalaria de la ciudad", reiteran desde la organización.

PROGRAMACIÓN

JUEVES 11 DE JUNIO

Emperor · Brothers of Metal · Delalma · Serious Black · Latzen · Noah Histeria (A falta de anunciar el cabeza de cartel definitivo y otra banda internacional.)

La primera jornada del festival reunirá una combinación de metal extremo europeo, folk/power de inspiración nórdica y algunas de las propuestas más destacadas del metal estatal. Emperor —la banda más importante anunciada por el momento para el jueves— ofrecerá su único concierto en España en 2026, acompañados por grupos internacionales y nacionales de gran proyección.

VIERNES 12 DE JUNIO

Saxon · H.E.A.T. · Lèpoka · Su Ta Gar · Xeria (Con un segundo cabeza de cartel y tres bandas adicionales aún por anunciar.)

El viernes estará marcado por el heavy metal clásico, el hard rock melódico, el folk metal festivo y las raíces del metal vasco. Saxon, una de las bandas históricas del género, será el gran protagonista de la jornada.

SÁBADO 13 DE JUNIO

Twisted Sister · Soziedad Alkoholika · TesseracT · Romanthica · Headon (A falta de completar el cierre del día con las últimas incorporaciones.)

La jornada del sábado será la más potente del festival, encabezada por el regreso mundial de Twisted Sister, que celebrarán en Zamora uno de los conciertos más exclusivos de su gira 50 aniversario. Junto a ellos actuarán referentes nacionales e internacionales del thrash, el metal progresivo moderno y el rock gótico.

OPCIÓN ÚNICA EN FESTIVALES: UPGRADE A ABONO

A petición del público y con el objetivo de facilitar la asistencia a quienes desean asegurar un día concreto, la organización lanza desde mañana las entradas de día a 90 euros más gastos de gestión.

Como novedad, el festival introduce una medida sin precedentes que consiste en que quien compre una entrada de día ahora podrá convertirla en abono de tres días por solo 60 euros más gastos. Esta opción estará disponible solo para quienes adquieran las entradas antes del cierre del cartel, previsto para inicios de febrero con las dos últimas incorporaciones, y podrá canjearse en las dos semanas posteriores al anuncio final.

“Mientras en la mayoría de festivales elegir un día es una decisión definitiva, en el Z! Live preferimos ofrecer flexibilidad. Quien no quiera perderse a su banda favorita, pero esté dudando sobre asistir los tres días, tendrá la posibilidad de ampliar su experiencia más adelante sin sobrecostes excesivos”, señalan desde la organización.

Los abonos completos siguen disponibles al precio de 130 euros más gastos de gestión.