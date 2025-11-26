El Senado aprueba la 'Ley Feijóo' en materia penitenciaria, defendida por el zamorano Fernando Martínez-Maillo

El Senado ha aprobado este miércoles la conocida como 'Ley Feijóo' en materia penitenciaria y lo ha hecho con el zamorano Fernando Martínez-Maíllo como uno de los defensores de la medida en la cámara alta parlamentaria. En términos legislativos, se trata de la 'Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria', que los senadores populares han defendido como una propuesta necesaria para “cerrar la grieta que Sánchez ha convertido en autopista para la impunidad de los etarras”. De esta manera, se endurecerían las condiciones para conseguir beneficios penitenciaros en aquellos que fueron condenados por su pertenencia a la banda armada.

El Partido Popular ha aprobado esta medida con el voto en contra del PSOE, al que acusan de ser el principal impulsor del "acercamiento masivo de etarras a las cárceles vascas y la facilidad de acercarse a la semi-libertad". Asimismo, el propio Martínez-Maíllo fue más allá en sus reproches al gobierno presidido por Pedro Sánchez, remarcando que estas nuevas políticas penitenciarias son "el resultado del pacto encapuchado de Sánchez con Otegi en el caserío de Bilbao" y que la investidura del socialista tras la moción de censura a Mariano Rajoy se consiguió "a cambio de presos, en un pacto en el que confluye la corrupción del 2% de Servinabar, Antxon Alonso y el PNV".

Tal y como han explicado tanto Fernando Martínez-Maíllo como su compañera de bancada, Ana Beltrán, la nueva legislación plantea que la progresión de los grados penitenciarios de etarras condenados implique el arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas, el abandono inequívoco de los fines y medios terroristas y la colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los crímenes sin resolver. De esta manera, el Partido Popular busca que "la política penitenciaria sea una política de Estado, no al servicio del PSOE, y que las víctimas se sientan reconocidas" por parte de las altas instancias del Estado.

Pacto secreto con Otegi

Uno de los puntos en los que más hincapié ha hecho Fernando Martínez-Maíllo durante su intervención en el Senado para defender esta nueva Ley Orgánica ha sido la supuesta reunión que el PSOE mantuvo con Arnaldo Otegi de cara a la primera investidura de Pedro Sánchez. Dirigiéndose directamente a la bancada socialista, ha asegurado que “esta indignidad caerá sobre sus conciencias cuando pase el sanchismo, que pasará, y estas decisiones les avergonzarán". Además, advirtió a los compañeros de partido del presidente del Gobierno que "Sánchez se reunió con el terrorista Otegi y le dijo que sí a todo, pero Bildu-Batasuna no regala nada, todo lo cobra".