Sacyl fija los servicios mínimos para la huelga de auxiliares en Zamora
USO ha convocado un paro de los TCAE para toda la jornada del viernes día 28
La Consejería de Sanidad ha fijado los servicios mínimos ante la huelga de TCAE (antes, auxiliares de enfermería), que con una duración de 24 horas ha sido convocada por el sindicato USO.
El paro tendrá lugar desde las 8.00 horas del 28 de noviembre hasta las 8.00 horas del día 29. Para asegurar los servicios esenciales a los pacientes en situación de vulnerabilidad, el departamento que dirige Alejandro Vázquez ha decretado unos servicios mínimos en el Complejo Asistencial de 81 trabajadores en el turno de mañana, 50 en el de tarde y 38 en el de noche.
En Atención Primaria los mínimos son testimoniales, de dos trabajadores en el turno de mañana y uno en el de tarde.
Similar determinación ha sido adoptada en todas las gerencias sanitarias de la comunidad autónoma. n
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora