Sacyl fija los servicios mínimos para la huelga de auxiliares en Zamora

La Consejería de Sanidad ha fijado los servicios mínimos ante la huelga de TCAE (antes, auxiliares de enfermería), que con una duración de 24 horas ha sido convocada por el sindicato USO.

El paro tendrá lugar desde las 8.00 horas del 28 de noviembre hasta las 8.00 horas del día 29. Para asegurar los servicios esenciales a los pacientes en situación de vulnerabilidad, el departamento que dirige Alejandro Vázquez ha decretado unos servicios mínimos en el Complejo Asistencial de 81 trabajadores en el turno de mañana, 50 en el de tarde y 38 en el de noche.

En Atención Primaria los mínimos son testimoniales, de dos trabajadores en el turno de mañana y uno en el de tarde.

Similar determinación ha sido adoptada en todas las gerencias sanitarias de la comunidad autónoma. n