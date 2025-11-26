¿Quieres reconstruir tu árbol genealógico en Zamora?
La diócesis prepara la segunda edición del curso para aprender a buscar los orígenes en los archivos parroquiales
La Fundación ZamorArte, ha clausurado el I Curso de Iniciación al Árbol Genealógico celebrado los días 24, 25 y 26 de noviembre, en colaboración con la Diócesis de Zamora. Una formación que ha sido impartida por Jaime Gallego, técnico de la Fundación y el archivero diocesano, José Carlos de Lera.
El objetivo de esta propuesta novedosa ha sido acercar la genealogía a la ciudadanía mediante herramientas que permitan reconstruir un árbol familiar con rigor, poniendo en valor el patrimonio documental que la Diócesis ha conservado a lo largo de los siglos.
En la primera sesión, celebrada en el Obispado, el alumnado ha conocido las principales herramientas, consejos y dificultades habituales al iniciar una investigación genealógica.
En la segunda, desarrollada en el Archivo Diocesano, los participantes han trabajado con documentación original, especialmente los libros parroquiales, que ha constituido la base para comenzar a hilvanar su árbol genealógico.
La tercera jornada, celebrada de nuevo en el Obispado, ha incluido una introducción a los recursos web y a las plataformas digitales que ayudan a continuar la investigación, así como una revisión de distintos modelos que permiten visualizar los datos en formato de árbol genealógico.
El curso ha reunido a 14 alumnos de diferentes puntos de la provincia de Zamora, quienes han valorado muy positivamente esta experiencia formativa y el acceso directo al patrimonio documental de la Diócesis.
El interés generado ha motivado que ya se contemple una segunda edición del curso, esta vez en horario de tarde, para facilitar la participación de quienes han mostrado su disponibilidad en ese tramo horario.
Con esta iniciativa, la Fundación ZamorArte y la Diócesis de Zamora han reforzado su compromiso con la difusión cultural, la formación ciudadana y la preservación de la memoria histórica y familiar de la provincia.
