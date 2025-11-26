Ya puedes inscribirse en el Releo para el curso 2026-2027: estos son los plazos y requisitos

Ya está abierto el plazo para inscribirse en el programa Releo Plus para el curso 2026-2027 para educación primaria y secundaria. Las familias interesadas en apuntarse a este programa de gratuidad de libros de texto deben cumplimentar, a través del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, una solicitud por alumno y presentarla hasta el 19 de diciembre de manera presencial, preferentemente en la secretaría del centro donde el alumno se encuentra matriculado, o a través de la sede electrónica de la Administración.

Además, este año se ha aumentado los umbrales de renta para beneficiar al mayor número posible de alumnos. De esta forma, los estudiantes cuyas familias hayan tenido en 2025 rentas inferiores a 3 veces el Iprem, es decir, 25.200 euros (en la anterior convocatoria era de 2,84); podrán ser beneficiarios de esta iniciativa.

Archivo - Libros de texto de Educación Primaria en una imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Además, la Consejería de Educación mantiene los coeficientes correctores para las familias numerosas según el número de hijos y para aquellas que viven en el medio rural en municipios de menos de 10.000 habitantes y, especialmente, de menos 5.000. Igualmente, la Administración educativa autonómica continua con los beneficios a familias que tienen alguna persona con discapacidad, víctima de terrorismo o de violencia de género.

Este programa de la Consejería de Educación, cofinanciado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, tiene un presupuesto de 11 millones de euros que podrá ser ampliado.

Los libros y materiales entregados como ayudas en especie procederán del Banco de Libros de Texto de Castilla y León con un valor estimado en cinco millones de euros. En el caso de que el banco de libros de texto y material curricular ubicado en el centro no dispusiera de las existencias necesarias para atender las solicitudes de los beneficiarios, se les concederá una ayuda que se corresponderá con el importe de la adquisición de los libros necesarios, con el siguiente límite: 280 euros para financiar la adquisición de libros de texto de educación primaria y 350 euros para educación secundaria.

Beneficiarios

Una vez publicada la resolución de la convocatoria, los centros dispondrán de un listado con los alumnos beneficiarios. Así, en el mes de junio, el centro les facilitará un documento donde deben especificar los libros que solicitan. El equipo responsable de cada centro comprobará entonces qué parte de las necesidades de este alumnado pueden ser cubiertas con los libros de texto existentes y realizarán una preasignación de estos del 15 de junio al 13 de julio. Por último, se realizará la asignación definitiva del 1 al 11 de septiembre para todos.

Este curso, 79.559 estudiantes de Castilla y León han participado en el programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus, bien recibiendo manuales del banco de libros o bien recibiendo ayuda dineraria, lo que supone un 39% del alumnado matriculado en etapas obligatorias en la Comunidad.