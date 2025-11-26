El Procurador del Común "tira de las orejas" al hospital Virgen de la Concha de Zamora por la suspensión de citas médicas

El Procurador del Común de Castilla y León ha recomendado al Complejo Asistencial de Zamora que minimice las consecuencias negativas que para la salud de los pacientes tienen las suspensiones de citas médicas, muchas veces aplazadas sine die incluso en casos de patologías que requieren especial seguimiento.

El motivo de la queja objeto de resolución era un presunto funcionamiento incorrecto del sistema de citaciones en el Hospital Virgen de la Concha puesto que según se indicaba en el escrito de queja las citas se traspapelaban, se cambiaban o se anulaban sine die.

La Administración autonómica informó, en su respuesta, que el indicado sistema de citaciones funcionaba correctamente y con normalidad, sin perjuicio de que pudieran existir casos puntuales en que se haya producido un problema y que, en cualquier caso, es revisado periódicamente para detectar incidencias y, en su caso, subsanarlas.

La particular situación de la reclamante y de su familia, afectados por una enfermedad rara que requiere un seguimiento y unos controles exhaustivos, dio lugar a que el defensor del pueblo castellano leonés insistiera en la importancia de que para este tipo de pacientes se respeten los plazos de revisión y realización de pruebas diagnósticas establecidas en los correspondientes protocolos.

"En estos casos, consideramos que cuando se producen anulaciones de citas se deberá proceder a programar una nueva cita a la mayor brevedad posible con la finalidad de minimizar las consecuencias negativas que estos aplazamientos pueden ocasionar en la salud de estos pacientes", explica el departamento que dirige Tomás Quintana.

Por lo tanto, en la resolución insiste a la Administración sanitaria sobre "la necesidad de que puesto que el sistema es revisado periódicamente, si se detectan incidencias, estas se subsanen lo antes posible con la finalidad de evitar retrasos en la atención que precisan los pacientes que deben someterse a revisiones y controles periódicos, como herramienta fundamental para la detección precoz de patologías graves".

Sistema de citaciones

En el transcurso de la documentación de la queja, el Complejo Asistencial de Zamora precisó que "para realizar las citaciones se utilizan cauces oficiales de comunicación como el correo ordinario. También se usa la vía telefónica para aquellos casos en que no pueda garantizarse que la carta vaya a llegar a tiempo para la cita porque, por ejemplo, existe escaso margen temporal entre la citación y la consulta".

“En todo caso, añade la explicación de la autoridad sanitaria, existe un programa específico que registra y gestiona las citaciones en el que queda constancia de todas ellas, con independencia de la forma en que se realicen”.

Igualmente, se concluye que los pacientes autores de la queja "han sido debidamente atendidos a lo largo de sus procesos asistenciales con las citas, revisiones y pruebas pertinentes de acuerdo a sus procesos asistenciales, según criterio clínico, sin que las puntuales incidencias que hayan podido ocurrir con el sistema de citaciones hayan afectado a la asistencia prestada por el Complejo Asistencial de Zamora”.

En relación con la respuesta de la Consejería de Sanidad y las comunicaciones remitidas por la reclamante, se observa que las fechas de citación no siempre son coincidentes y que, por otra parte, la Administración no hace referencia a que se hayan producido cancelaciones de citas y, en su caso, cuándo volvieron a ser programadas dichas citas.

A este respecto, la interesada se refería a cancelaciones de citas que se programaban cuatro meses después, a citas telefónicas canceladas sin previo aviso, de tal manera que había sido la propia paciente la que había tenido que contactar con el correspondiente servicio para obtener información, o de consultas de revisión también anuladas.