"Si la poesía fuera recitable, conectaría más con la gente"

El polifacético Braulio Llamero publica su primer poemario que lleva por título «La bufanda de Al Capone». Su debut en la lírica, quizá uno de los pocos géneros que hasta ahora no había cultivado, lo presentará el sábado día 29 de noviembre a las 12.30 horas en Semuret.

Usted atesora una larga trayectoria como escritor de relatos infantiles, de novelas y ahora llega a la poesía. ¿Cómo aterriza en este género?

Siempre lo he sentido como la asignatura pendiente porque en realidad yo he tocado casi todo, incluso he escrito un par de obras de teatro para niños y para jóvenes. He hecho muchísimas cosas, pero la poesía siempre la había dejado un poco al margen. Me imponía demasiado respeto y sentía que no era para mí, pero, al final, seguía teniendo ese hormigueo de que me faltaba algo. Decidí meterme ya hace un par de años en la poesía. He estado escribiendo poesía sin parar hasta que ya ha salido algo que yo creía que se podía publicar, que es el libro que he sacado a la luz.

¿Hubo algún detonante para este libro?

No que yo sea consciente. Siempre estoy escribiendo y enredando con el teclado (risas). Llevaba una temporada que no me llenaba nada de escribir prosa. Me pareció que necesitaba otro medio de expresión literaria. Fue una cosa muy natural. Es otro tipo de expresión con el que puedes contar otras cosas porque cada género tiene sus servidumbres, pero también sus ventajas. Me di cuenta que podía escribir muchísimas cosas que no había escrito hasta el momento.

¿Qué le ha brindado temáticamente hablando?

Este libro es un menú degustación (risas) porque he escrito muchas cosas tanteando cuáles podrían ser mis puntos fuertes y mis debilidades a la hora de abordar la poesía. He hecho una especie de catálogo y tengo en proyecto unos cuantos libros más de poesía, que ya serán más centrados en un tema. En este he querido plantear un poco una variedad.

Braulio Llamero. / Victor Garrido / LZA

¿Qué poesía escribe?

Hago una poesía moderna, pero tampoco renuncio al ritmo, que ya no se lleva, pero a mí me sigue gustando. Estoy abierto a todo, incluso a escribir poemas en prosa. La poesía hoy en día no tiene reglas claras y, sobre todo, los géneros literarios, se tocan. Puede parecer prosa poética porque a mí me gusta que se me entienda. Yo no creo en la poesía hermética, me rebelo contra esa idea y me gustaría apostar por un tipo de poesía que sea muy clara en el sentido significativo, que no haga falta explicarla. Además, me gustan los poemas narrativos, de hecho, hay varios en el libro, como el que da título al libro, por ejemplo, y la autobiografía con la que abro . Lo llamo poesía porque lo llaman poesía, pero a mí la palabra que me gusta es canto.

¿Canto?

Sí, siempre que escribo digo que voy a hacer unos cantos para mentalizarme y tratar de volver al origen de la poesía que era el de los juglares, los cantos, "La Ilíada" de Homero, nació como verso que se cantaba.

Desde su punto de vista ¿qué tienen qué tener?

Subrayo lo de canto precisamente porque la poesía hoy suscita rechazo, por un lado, y por el otro, casi toda es muy parecida, al menos la que se más se hace. Al escribir quiero tener muy presente que tiene que ser cantable, en el sentido de recitable, es decir, que se pueda leer en voz alta y que incluso, a ratos, den ganas de cantarla. Por esa senda se puede conectar otra vez con los lectores porque ahora mismo casi no hay lectores en la poesía, que es una cosa que siempre me obsesiona. Nos leemos los que escribimos poesía unos a otros básicamente. Me gustaría volver a una poesía que se entienda, que se cante. Eso quiere decir que tenga un ritmo. El ritmo es un aspecto al que no se puede renunciar. El ritmo es innegociable, la rima da igual, pero el ritmo en lo que escribes tiene que fluir como un arroyo, que no lo notes casi y... eso solo pasa si tienes un ritmo implacable, que yo eso es lo que más trabajo en los poemas, junto con las imágenes y todo lo que es lenguaje poético.

Braulio Llamero con su primer poemario en las manos. / Victor Garrido / LZA

Incluye poemas dedicados a su madre y a sus hijas. ¿Por qué?

Llámalos guiños, homenajes o llámalos... la vida misma que llama a la puerta. En este libro esos dos apartados finales, uno dedicado a las hijas y otro a mi madre, son los que me hicieron que quisiera publicar este libro porque mi madre ya está en sus últimos años y mis hijas solo conocían dos de los que les he dedicado, pero les emocionó y querían verlo impreso. Es un homenaje personal que les debía tanto a mis hijas como a mi madre. Creo que esa parte del libro para los que me conocen resulta la parte más emotiva y más bonita del libro.

Estos poemas le animaron a publicar, pero ha optado por un libro muy mimado, por un libro de autor.

Como era mi primer poemario y digamos que no tengo 15 ni 18 años, el ir a un editor y decirle "soy un poeta inédito" me parecía un poco ridículo (risas). Desde el principio no quise ni intentar que me lo publicaran. Decidí editarlo yo y hacerlo como una carta de presentación, que fuera estéticamente bonito, que entre por los ojos, que guste tocarlo y verlo. Hice una edición un poco de lujo. Lo he hecho yo todo casi a mano porque quería estrenarme de una manera muy personal y con una tirada de cien unidades. En los siguientes que publique, habrá editoriales de por medio. Esto ha sido mi forma de presentarme y ahora ya puedo ir a las editoriales.

¿Se siente poeta?

Estoy en modo poeta desde hace bastante. Ahora saco el libro y lo presento el sábado 29 a las 12.30 horas en Semuret, pero en realidad yo la cabeza la tengo en la poesía desde hace unos dos años. Yo siempre digo que uno no es lo que uno dice que es, sino lo que dice la gente de fuera que es. No obstante, todavía no creo que me vean como poeta, me ven más como cuentista (risas), lo que me enorgullece también. Eso se verá con el tiempo, si la poesía, si lo que hago gusta y trasciende un poco. Siempre he sido escritor a secas y como escritor nunca me he puesto fronteras de género. Yo soy escritor y me faltaba escribir poesía.

Por lo tanto ¿salda una deuda?

Sí, de niño lo primero que escribí fue poesía, pero no unos poemas sueltos de esos que haces de adolescente... yo escribía libros. Empecé con ganas, pero después, me fui por otros derroteros. Fui periodista porque quería ser escritor y lo tenía clarísimo desde pequeño. Entonces lo más parecido me pareció que era estudiar Periodismo. Hoy a lo mejor hubiera estudiado Filología.