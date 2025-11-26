Nuevos maceteros en forma de torre transforman el centro de Zamora.

Desde hace unas horas se pueden ver en el centro de Zamora unos maceteros urbanos en forma de torre en los que se han plantado diversas especies arbóreo-arbustivas, acompañadas de plantas aromáticas. La instalación de estas torres en distintos puntos del casco histórico forma parte del proyecto RenaturaliZa, y "le dan un enorme atractivo a las calles más céntricas y comerciales de la ciudad", ha escrito el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en sus redes sociales.

Su publicación en Facebook se ha llenado de respuesta comentando la instalación de los maceteros, que la mayoría de califica de "preciosas", "muy originales" o "elegantes". "Da gusto ver la ciudad y el cambio que está dando. Enhorabuena a este Ayuntamiento", escribe un zamorano. Mientras, otros aseguran que las jardineras serán más vistosas cuando crezcan las plantas y queden tupidas.

Jardineras instaladas en la Plaza de la Constitución de Zamora. / Cedida

Como ocurre en la mayoría de ocasiones, también ha habido espacio para la reivindicación. Un usuario pide al alcalde apartar la vista del centro e intervenir en el barrio de Pantoja, mientras otros llaman "paelleras" a las nuevas torres decorativas a causa de su forma.

¿Qué es RenaturaliZa?

Es un proyecto que el Ayuntamiento de Zamora desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneratioEU.

El Proyecto Renaturaliza se enmarca dentro del esfuerzo del Ayuntamiento de Zamora por desarrollar infraestructuras y plantear estrategias que tengan un impacto en la ciudad tanto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como en términos de mejora de la resiliencia de la estructura urbana frente a las consecuencias del cambio climático. En este sentido el proyecto Renaturaliza, entronca con los objetivos establecidos en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles de Zamora.

En el desarrollo de las actuaciones que contempla RenaturaliZA, participan el Ayuntamiento de Zamora, la Universidad de Salamanca, que aporta el conocimiento técnico y experiencia en el desarrollo de proyectos de renaturalización urbana, y la Fundación Personas, que integra capacidad para la producción y gestión de planta y jardines y que añade impacto y compromiso social a toda la actuación.