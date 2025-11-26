El nuevo aspecto de la plaza central de Pinilla diseñada por vecinos y niños de ese barrio zamorano

El Ayuntamiento de Zamora tiene ya listo el proyecto de remodelación de la plaza de la plaza Canteras del Raposo, el ágora principal del barrio que congrega el principal supermercado y varios establecimientos hosteleros.

El nuevo aspecto que tendrá esa plaza situada junto a la calle Peñausende se ha proyectado teniendo en cuenta las ideas y sugerencias realizadas por los propios residentes en Pinilla a través de la asociación vecinal del barrio y los alumnos de los centros escolares del entorno.

La remodelación, que ha presentado el concejal de Obras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, fija dos espacios diferenciados, con dos pérgolas de madera en medio para separarlos. Bajo esas nuevas zonas de sombra se colocarán cuatro bancos de polímero "muy resistentes al vandalismo, con distintos colores", que se complementarán con otros "once bancos a mayores en la plaza, papeleras de acero inoxidable y catorce balizas de iluminación programable de colores", ha detallado el edil. También se habilitarán jardineras para separar esa zona peatonal de la del tráfico rodado, se renovará el vallado perimetral del parque infantil y se actuará en el pavimento, en el que se pintarán las letras con el nombre del barrio.

El concejal Pablo Novo detalla el proyecto. / José Luis Fernández

Uno de los dos espacios de la plaza, el más cercano al parque infantil, se dejará libre, para la celebración de eventos y para que en él puedan jugar los niños con las bicis. El otro, el más cercano a la calle Salamanca, contará con juegos tradicionales.

Las obras tendrán un coste de unos 48.000 euros y la intención del Consistorio zamorano es la de sacarlas a contratación de forma inminente y que puedan adjudicarse antes de finalizar el año, con un plazo de ejecución de dos meses, una vez iniciados los trabajos, según ha precisado Pablo Novo.