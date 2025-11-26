El líder de Podemos en Castilla y León reclamará ante la Unión Europea la supresión de las paradas del AVE en Sanabria
La denuncia se formaliza después de que el Ministerio de Transportes no haya respondido a la petición de Miguel Ángel Llamas
El líder de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado que este misma semana va a presentar una reclamación ante la Unión Europea para denunciar la pérdida de paradas de AVE en Sanabria.
La presentación de la reclamación se formaliza después de que el Ministerio de Transportes no haya respondido a la petición del líder de Podemos de rectificar la anulación de las paradas de Sanabria. La reclamación se basará en un informe previo solicitado precisamente a la UE en el que argumenta que los fondos europeos vinculados a la ejecución de la vía tiene como finalidad la vertebración del territorio objetivo que se está incumpliendo ahora al retirar las paradas de Sanabria.
Estas declaraciones se han producido minutos antes de que empiece el juicio por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el alcalde de Luelmo tras la denuncia presentada por Miguel Ángel Guerra, un afiliado de Podemos que entiende que la designación de los pastos en favor de una familiar del alcalde contra venía la normativa.
