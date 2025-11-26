La leyenda de la Virgen del Tránsito de Zamora regresa en formato papel

"La leyenda de la Virgen del Tránsito" representa el título con el que la editorial zamorana Salto al Vacío abre su catálogo destinado al público infantil.

La propuesta corresponde a un cuento ilustrado que "combina las divertidas y tiernas ilustraciones de Sergio Ballester con un texto en verso que imprime musicalidad al relato", explican.

Esta sexta publicación de la editorial zamorana surge a partir de una colaboración con Sergio Ballester y Clara Sánchez, ambos de la Librería Octubre, que ya en el año 2019 llevaron a papel la historia una de las leyendas más conocidas. Además, esta nueva edición "recupera los dibujos originales de aquella y añade novedades en la parte de diseño y textos", precisan.

Portada del libro. / Cedida

La presentación de este título será el sábado día 29 de noviembre en la Biblioteca Pública de Zamora a las 12.00 horas. "Será una reunión divertida en el que hablaremos de cuentos, leyendas y pies" precisa. El encuentro concluirá con un taller a cargo de Rosa Encinas destinado a niños y niñas a partir de los 4 años, lectores destinatarios del título.

Más actividades

Por otro lado, el centro cultural llevó a cabo el martes la quinta "biblioteca humana", un lugar de encuentro donde se intercambian experiencias de vida para conocer a las personas más allá de su portada.

Además, ha programado el miércoles 26 a las 18.00 horas la última proyección de ciclo "Cine y ciencia" con la película "Contagio" y un nuevo taller de manejo de nuevas tecnologías que requiere inscripción previa.

La narración oral contará con una doble sesión el viernes día 28 de la mano de Alberto Sebastián, quien a las 18.00 horas para público infantil presenta "¡Vaya fauna!", mientras que a partir de las 19.30 horas le corresponderá al público adulto a quien deleitará con "Lindo encarnado".

Un hombre contempla la exposición "Claudio Rodríguez: de Don de la ebriedad a Conjuros" / Alba Prieto. Archivo

Claudio Rodríguez

La sala de exposiciones de la antigua Casa de la Cultura alberga hasta el próximo 14 de diciembre la exposición "Claudio Rodríguez: “De Don de la Ebriedad a Conjuros”" que reúne un importante conjunto de documentos en torno a la figura del poeta zamorano Claudio Rodríguez, auspiciada por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez.