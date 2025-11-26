Just Eat desvela el plato con más pedidos en Zamora durante 2025... y no deja a nadie indiferente

No cabe duda de que Zamora es una de las ciudades con una oferta gastronómica tradicional más variada y rica del país. Sin embargo, la llegada del Siglo XXI ha significao también el desembarco en la capital de nuevas ofertas culinarias provenientes de otras naciones o incluso continentes. Ya no se hace raro ni exótico quedar con los amigos o familiares para ir a un restaurante chino, italiano o a las cadenas especializadas de hamburguesas conocidas mundialmente. Tampoco es extraño usar plataformas de entrega a domicilio como Just Eat, que ha publicado recientemente su 'Gastrómetro' anual con los principales datos referentes a sus pedidos en España.

La ciudad bañada por el Duero cuenta actualmente con 31 establecimientos de hostelería dentro de la oferta de Just Eat en una lista que entremezcla restaurantes de comida asiática, pizzerías y las ya mencionadas cadenas que tienen en las hamburguesas su gran especialidad. Con esta variedad, los productos ofertados por este servicio es igual de variada - y rica, según cada consumidor- que la de los clásicos bares y restaurantes que se han hecho un hueco históricamente en el corazón de los zamoranos. Y entre todos los platos disponibles, el ganador en Zamora al premio de 'más pedido' es el pollo con almendras.

Esta degustación es habitual en los restaurantes asiáticos, especialmente en aquellos de origen chino, que son mayoría entre la treintena que se ofrece hoy en día en la aplicación de Just Eat a todos los zamoranos. Otro de los premios que da anualmente el 'Gatrómetro' es el de 'Producto con mayor crecimiento' que recae en el caso de Zamora en los perritos calientes. Lo más curioso del listado, que se ha publicado cuando aún queda más de un mes para que acabe el año, es el hecho de que la ciudad deja vacante el 'Plato de comida española más pedido', algo que solo ocurre en 'La perla del Duero', Ávila, Huesca y la ciudad autónoma de Ceuta.

Resto de España

Los platos que tienen al pollo como ingrediente principal son los dominadores en 13 provincias de toda España, aunque Zamora es la única en la que su guarnición son las almendras. Otras variedades de este producto que lideran sus clasificaciones son las alitas de pollo (en Álava, Burgos, Huesca, Navarra y Vizcaya), las hamburguesas de pollo (Ceuta y León) el pollo al limón (Albacete y Toledo), las delicias de pollo (Asturias y Guipúzcoa) y el pollo en salsa de ajo (Las Palmas). En cuanto a la jornada con más pedidos, el 2 de marzo es la que se lleva la palma en lo que va de año, al igual que ocurre en Badajoz, un día frío y con pequeños chubascos que no invitaban a salir de casa.