Guarido, el alcalde que menos cobra de España: "La gente es muy sensible a esas cuestiones"

Un año más, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, figura como el que menos cobra de los liberados de todas las capitales de provincia españolas, con un sueldo bruto de 39,628,49 euros en 2024. Preguntado por ello, Guarido ha admitido este miércoles que "la gente de la calle está con los ojos abiertos" y es "muy sensible a este tipo de cuestiones".

El regidor de la capital, que cuando en 2015 accedió a la alcaldía decidió fijarse un salario acorde con el que tenía antes como bedel en el instituto Claudio Moyano, está un año más en el furgón de cola de las grandes ciudades en la estadística de retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las entidades locales de España.

El alcalde de Zamora, de IU, cobró el pasado año casi una tercera parte de lo que el Consistorio zamorano abonó a los funcionarios con mayor sueldo, habilitados nacionales como el secretario o el interventor que recibieron unos 111.000 euros brutos cada uno.

.De hecho, su sueldo es solo diez euros anuales más alto que el del alcalde Ivars D'rgell, un municipio de Lleida de unos 1.600 habitantes, y 28 euros más bajo que el del alcalde de Vilarmaior, un pueblo coruñés de apenas 1.250 vecinos.

Entre los sueldos de esos dos alcaldes que también cobran dedicación exclusiva se sitúa el de Guarido en el listado ordenado por retribuciones en el informe ISPA de sueldos públicos de 2024 de regidores municipales hecho público este martes por el Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.

El alcalde de Zamora ha admitido que, por ley, él podría cobrar más de 68.000 euros y ha habido alcaldes pasados de la ciudad que tenían salarios parecidos, pero él prefirió fijarse el sueldo en función de su vida personal y el trabajo que había desempeñado anteriormente. Guarido ha declarado que son "los ciudadanos los que deben juzgar en función de esos parámetros si triplican o multiplican por cuatro, por cinco o por seis", lo que cobraban en sus actividades anteriores.

Ha agregado que a él un sueldo bruto de 39.628,49 euros le parece "bastante razonable para una ciudad como Zamora" y no le importa cobrar lo mismo que lo que recibe, por ejemplo, el concejal liberado portavoz del PP. Ha declarado que él no alardea de sueldo y que deben ser "el pueblo" y los electores los que juzguen si lo que cobra un alcalde o una alcaldesa es mucho o poco. Ha reconocido que además de tener dedicación exclusiva, el de alcalde es un trabajo que a él le lleva "mañana, tarde y noche porque es una actividad obsesiva" que llega a condicionarle la vida "desde el punto de vista de la actividad intelectual, estás todo el rato pensando qué hacer, en proyectos y esquemas de trabajo".

Francisco Guarido no ha querido a entrar a valor el hecho de que en Benavente, el segundo municipio de la provincia con 17.227 habitantes, la alcaldesa cobre 44.079,28 euros; o que en Morales del Vino, con poco más de 3.000 habitantes, gane 39.215,25 euros, ya que es cada uno el que tiene la obligación de justificar públicamente su sueldo. En ese listado no figura Toro porque el Ayuntamiento no facilitó los datos para el informe.