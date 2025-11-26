La feria de ocio Muévete regresa por Navidad a Zamora con nuevas atracciones

Muévete, la feria de ocio por Navidad de Zamora, aspira este año a convertirse en la más importante de Castilla y León. Evento organizado por la Diputación Provincial en colaboración con Caja Rural de Zamora que abrirá sus puertas en Ifeza del 22 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. El horario de apertura será desde las 16.30 horas hasta la 21.00 horas.

Alternativa de ocio navideño para todas las edades que el año pasado tuvo un gran éxito de afluencia con una presencia total de 18.565 visitantes y cinco días en los que el recinto tenía aforo completo.

"La Navidad es un momento vacacional para nuestros niños, son momentos familiares y qué mejor posibilidad que poder montar un evento de este nivel destinado a las familias, destinado a los niños, no sólo de la ciudad de Zamora, sino también de la provincia de Zamora", ha expresado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Por ello, anunció que se ofrecerán entradas gratuitas para los menores empadronados en los pueblos con un servicio gratuito de autobús para que puedan disfrutar de la feria. De este modo, se han asignado distintos días para cada comarca zamorana.

Emilio Fernández, Javier Faúndez y Narciso Prieto. / José Luis Fernández / LZA

Novedades de Muévete

La gran atracción del pasado año fue la pista de hielo natural de 500 metros cuadrados. Elemento que este año se amplía con una superficie de 595 metros cuadrados. Pista que se podrá reservar el horario de uso a través de Internet para poder evitar "ciertas tensiones de asistencia", ha matizado Faúndez. El aforo de la pista será de 90 personas y se podrá usar en turnos de media hora.

La gran novedad de la cita será un tobogán de hielo natural con una altura de aproximadamente 8 metros y 30 metros de largo. Además, la feria va a contar con un hinchable de 600 metros cuadrados, "único en España y que se va a estrenar en esta edición de Muévete", ha anunciado el dirigente.

Jumping, hinchables, videojuegos y talleres

Asimismo, el recinto dispondrá de un jumping, cuatro hinchables de grandes dimensiones en la nave grande, seis hinchables diversos en la nave de cristal, zona de videojuegos y la posibilidad de participar en los 40 talleres diferentes que se realizarán durante los días de apertura. En concreto, se han programado cuatro talleres distintos por día para niños de entre 5 y 12 años.

El recinto se completa con el espacio en el que se ubicarán los pajes de los Reyes Magos y la zona de cafetería para los adultos. En total, 8.000 metros cuadrados destinados al ocio familiar en el recinto ferial Ifeza de Zamora.

Precios de las entradas

La entrada tiene un precio de 5 euros anticipada y de 6 euros en taquilla que incluye el uso de todo el recinto, incluida la pista de hielo natural. Si no se va a hacer uso de la pista de hielo, se pueden adquirir las entradas por 4 euros de manera anticipada y 5 euros en taquilla. Los acompañantes y los niños menores de 3 años tendrán acceso gratuito.

Presentación de la feria Muévete en la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Las entradas se pondrán a la venta en la web de la feria muevetezamora.com a partir de la primera semana de diciembre. No obstante, solo se pondrán a la venta por Internet el 60% de las entradas, para que también se dé la posibilidad de adquirirlas el mismo día en taquilla.

Autobuses lanzadera

La Diputación de Zamora junto a Caja Rural sufragará el precio de los autobuses lanzadera que se podrán coger cada 30 minutos desde la Plaza de la Marina hasta Ifeza y en sentido contrario. "Somos pequeños, pero nos esforzamos más que los grandes", ha pronunciado el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto. En este sentido, ha recordado el compromiso de la entidad con la provincia.

"La Caja rural, desde nuestra fundación, es la primera entidad, con una absoluta coordinación diaria, con una comunicación diaria, con un compromiso diario con lo que acontece en Zamora, con una preocupación diaria porque las cosas, en este caso, el ocio navideño con esta importante feria para el disfrute de todos los zamoranos", ha añadido Prieto.