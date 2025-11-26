El encendido de las luces de Navidad en Zamora: cuándo y dónde verlo

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la Navidad, y en Zamora lo hace con el encendido oficial de las luces navideñas. Una manera muy especial de decorar la ciudad durante estas fechas tan señaladas que aporta calidez y ayuda a dinamizar las calles y los comercios.

Este año, el Ayuntamiento de Zamora instalará doce kilómetros lineales de iluminación LED, tres puntos 'selfie', las letras luminosas de Zamora en la Plaza Mayor, el ángel de la plaza de la Catedral o el árbol navideño de luces que ya está instalado frente al Consistorio. En total, habrá unos 200.000 puntos de luz entre la zona centro y los barrios de la ciudad.

Caja Rural de Zamora contribuirá un año más con el alumbrado navideño con su particular Plaza de los Sueños, ubicada en la Plaza de la Marina. El año pasado, la entidad financiera engalanó la plaza con más de dos kilómetros de luces LED, sonido e imágenes 3D, y ornamentación en las farolas. Este año está por ver la apuesta de Caja Rural para dinamizar el centro de la ciudad.

Encendido de las luces de Navidad de la plaza de los Sueños de Caja Rural. / Batide Machado

El encendido de las luces navideñas del Ayuntamiento de Zamora tendrá lugar el 28 de noviembre a las 18.30 horas con una cuenta regresiva en la Plaza Mayor. Dos horas después se iluminará la Plaza de los Sueños, que permanecerá encendida hasta el 6 de enero, cuando acaben las fiestas.

Este año, el Ayuntamiento de Zamora también moverá los tres Reyes Magos con sus camellos hechos con luces por los distintos barrios de Zamora. Estas figuras se trasladarán cada cinco días de una zona a otra para que todos los zamoranos puedan disfrutar de las luces navideñas sin salirse de su barrio.