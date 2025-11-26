Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desperfectos en baldosas de las Tres Cruces

Desperfectos en baldosas de las Tres Cruces | CEDIDA

Desperfectos en baldosas de las Tres Cruces | CEDIDA

El estado de las baldosas de la avenida de las Tres Cruces ha sido objeto de una denuncia ciudadana que advierte de las caídas y reclama al Ayuntamiento de Zamora que repare las aceras de esa transitada calle.

