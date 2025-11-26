Denuncia ciudadana
Desperfectos en baldosas de las Tres Cruces
El estado de las baldosas de la avenida de las Tres Cruces ha sido objeto de una denuncia ciudadana que advierte de las caídas y reclama al Ayuntamiento de Zamora que repare las aceras de esa transitada calle.
