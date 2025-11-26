Salud
La circulación del virus de la gripe continúa en aumento este mes
Los servicios de urgencias notan el incremento de casos de infecciones respiratorias agudas
El virus de la gripe continúa en aumento en la penúltima semana de noviembre, según los datos que ha actualizado el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas.
Predomina la circulación del subtipo de gripe AH3. Por el contrario, indica el informe, la tasa de síndromes gripales (catarros) muestra un descenso marcado, probablemente debido al desfase entre el inicio de los síntomas y la consulta en Atención Primaria, así como al uso alternativo de los servicios de urgencias hospitalarias, donde se ha registrado un aumento de consultas por infecciones respiratorias agudas en todos los grupos de edad.
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora