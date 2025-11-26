La circulación del virus de la gripe continúa en aumento este mes

El virus de la gripe continúa en aumento en la penúltima semana de noviembre, según los datos que ha actualizado el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas.

Predomina la circulación del subtipo de gripe AH3. Por el contrario, indica el informe, la tasa de síndromes gripales (catarros) muestra un descenso marcado, probablemente debido al desfase entre el inicio de los síntomas y la consulta en Atención Primaria, así como al uso alternativo de los servicios de urgencias hospitalarias, donde se ha registrado un aumento de consultas por infecciones respiratorias agudas en todos los grupos de edad.