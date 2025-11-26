¿Cómo usar ChatGPT en la prevención de riesgos y qué riesgos hay de exposición en el trabajo a agentes cancerígenos? Unas jornadas dan respuesta en Zamora

ChatGPT y otras inteligencias artificiales también tienen mucho que aportar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Así lo apunta uno de los ponentes de la jornada "Aula de prevención 4.0" que se desarrolla en el campus Viriato organizada por la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

El experto Manuel Rodríguez Martín, que ha ofrecido una ponencia sobre la aplicación de la denominada industria 4.0 a la prevención, ha subryaado que la digitalización de la industria, el internet de las cosas, la simulación y la inteligencia artificial pueden utilizarse para mejorar procesos de prevención, ya que mediante la monitorización de constantes vitales y de parámetros de un puesto de trabajo determinado se pueden detectar riesgos.

ChatGPT, como modelo de lenguaje, maneja mucha información y mucha normativa técnica y documentación científica, y por eso es posible que esta inteligencia artificial de OpenAI y otras que están en el mercado "te den solución a un problema" en el ámbito de la prevención de riesgos, aunque "lógicamente siempre tiene que ser verificada" esa solución. Del mismo modo, pueden ser capaces de "asesorar en tiempo real a los trabajadores" y pueden advertir del nivel de riesgo utilizando para ellos datos de sensores y otras fuentes de datos.

La idea es juntar esas sensorizaciones y ese" big data" que recopila de forma constante datos en los puestos de trabajo para que sean incluidos en modelos de inteligencia artificial que permitan anticiparse a un riesgo concreto, según detalla este experto, que admite que la aplicación de innovaciones en la prevención gracias a la IA no va tan deprisa como en otros ámbitos.

Por su parte, la ponente María Jesus Santa María Trigo, que ha hablado de la exposición a agentes cancerígenos en lugares de trabajo, ha advertido de los riesgos que pueden existir por el polvo de silice cristalino, los humos diesel y el radón. El problema en muchos casos, según ha expuesto, viene derivado porque los trabajadores no son conscientes de esos riesgos que pueden desembocar en un cáncer de pulmón. "Hay que darle la importancia que tiene y que la gente se conciencie para poder prevenir", ha declarado, para recordar que acciones como cortar un bordillo en una calle o tratar piedra puede entrañar un riesgo a silice de polvo cristalino.

Inauguración de la jornada. / Alba Prieto

A diferencia de los riesgos de caída, los agentes cancerígenos son un "enemigo oculto" ya que no se ven y, por ejemplo, "el radón es incoloro, inodoro e insípido, por lo que podemos estar expuestos y no ser conscientes de ello".

Otro experto, Alberto Fiz, ha hablado de los trabajos en altura y del riesgo de incendios y de atmósferas explosivas. Ataviado con arnés y casco, Fiz ha recordado que a más de dos metros de altura siempre hay que tener algún tipo de protección, aunque luego "hay gente que lo hace muy bien, gente que no lo hace tan bien y gente que no es consciente y no tiene esa percepción de riesgo de que se pueda caer en altura".

La jornada la ha inaugurado el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios, que ha subrayado los avances en monitorización en tiempo real de las condiciones ambientales o en el desarrollo de gemelos digitales para prevenir riesgos posturales o fatiga por estrés mediante el uso de inteligencia artificial y algoritmos para determinar qué lesiones pueden llegar a producirse y prevenirlas.

Barrios ha aplaudido además el trabajo del aula de prevención 4.0 de la Universidad de Salamanca y ha recordado que la Junta también dispone de un aula similar en León.