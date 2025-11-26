Los centros de emergencia de Zamora atendieron a 36 mujeres y 29 menores

El Delegado Territorial de Zamora, Fernando Prada, ha presentado este miércoles, durante la Comisión Territorial de Violencia de Género en Zamora, un balance del esfuerzo realizado en la provincia para proteger y ofrecer una salida a las mujeres que sufren esta lacra. El objetivo es mantener el Modelo Objetivo Violencia Cero, garantizando que la red de servicios sea un camino hacia la recuperación y la autonomía, tal como se ha trabajado en el territorio.

Los componentes de la Comisión destacaron la violencia digital, que se ejerce con la finalidad de discriminar, humillar, chantajear, acosar o controlar, sin consentimiento, la privacidad de la víctima. Constituye una de las expresiones más extremas de abuso de poder y de intento de someter la libertad y autonomía de las mujeres. En muchos casos, quienes la sufren tardan en identificar lo ocurrido o se sienten culpables, juzgadas o desamparadas. "Por eso, es nuestra responsabilidad colectiva crear entornos seguros, de apoyo y escucha, donde ninguna mujer tema hablar o pedir ayuda", señaló Prada.

Red de atención de Zamora

Los datos de enero a septiembre de 2025 muestran cómo la red de atención de Zamora ha respondido a las mujeres que han dado el paso de buscar ayuda. Durante este periodo, se registraron 88 nuevas víctimas de violencia de género. Un paso fundamental para ellas fue la obtención de la acreditación administrativa de su condición de víctima, un trámite vital que consiguieron 34 mujeres para acceder al conjunto de ayudas y derechos.

Para las situaciones de riesgo extremo, la protección inmediata es prioritaria. Los Centros de Emergencia atendieron a 36 mujeres y a 29 menores, ofreciéndoles un refugio seguro. Además, 6 mujeres y 5 menores fueron acogidos en las Casas de Acogida. En el camino hacia la autonomía, dos mujeres de Zamora recibieron la Prestación económica para fomento de la autonomía, conforme a la Ley Orgánica 1/2004, un apoyo crucial para rehacer sus vidas. Previamente, se realizaron 422 informes de valoración de violencia de género (Inviges), esenciales para planificar la intervención y la seguridad de las víctimas.

La recuperación emocional es un pilar de la intervención, y los servicios especializados se han intensificado en la provincia. Un total de 142 mujeres víctimas de violencia de género se beneficiaron del apoyo psicológico. Este servicio se centró especialmente en el ámbito rural, donde se asistió a 61 mujeres. Conscientes de que los hijos también son víctimas, 36 menores recibieron apoyo psicológico. La ayuda se extendió a 10 personas dependientes de las víctimas. En una labor de prevención de la reincidencia, 5 agresores accedieron al servicio de tratamiento psicológico.

El despliegue de canales de comunicación garantiza que la ayuda esté disponible en todo momento. El sistema de emergencias 112 registró 124 llamadas relacionadas con la violencia, mientras que el teléfono 016 CyL (atención autonómica) recibió 162 llamadas en Zamora. Las llamadas a la línea 012 mujer y violencia ascendieron a 105. El servicio "Atiendo CyL", que funciona como puerta de entrada integral para las víctimas de agresiones sexuales, registró 95 llamadas, 5 atenciones por chat y 16 atenciones presenciales. Además, se realizaron 13 llamadas al servicio de traducción e interpretación para víctimas que lo requerían.

En respuesta a estas alertas, se tramitaron 45 órdenes de protección y medidas concedidas en el primer semestre.

Actualización de los profesionales

La calidad de la intervención requiere que los profesionales estén actualizados frente a formas complejas de violencia, como la económica o la vicaria. La Consejería ha mantenido una actividad formativa intensa.

En el ámbito judicial y social, se formó a 159 profesionales de la abogacía en violencia económica, revictimización y violencia digital. Además, 73 trabajadoras y trabajadores sociales se especializaron en violencia económica y vicaria. En el sector de la salud, 12 profesionales sanitarios recibieron formación en detección y trabajo en red, mientras que 33 coordinadores de caso se formaron en el marco normativo.

El compromiso se extendió a sectores específicos: 11 profesionales de entidades de discapacidad y 9 responsables de empresas se formaron a través del programa Multiplica para incluir la prevención del acoso en sus ámbitos de actuación.