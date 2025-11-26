Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Caminante no hay camino...": música, danza y poesía para homenajear a Antonio Machado en Zamora

El espectáculo, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, se representa el sábado a las 19.00 horas en la Alhóndiga, con entrada libre

Manuscritos de poemas que Antonio Machado escribió durante su etapa en Soria.

A. F.

El Ayuntamiento de Zamora, junto a Luna Lunares Danza, el grupo Brasi, Ceci & Mon y la asociación cultural Creaturas, han programado "Verso a verso", un espectáculo multidisciplinar que une música, danza y poesía para rendir homenaje al poeta Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento.

La propuesta, inspirada en su vida, su obra y las ciudades que marcaron su trayectoria, invita al público a recorrer las distintas etapas creativas del autor a través de una selección de poemas representativos.

La puesta en escena tendrá lugar el próximo sábado día 29 a las 19.00 horas en el salón de actos del centro cultural de la Alhóndiga, con entrada libre hasta completar el aforo y una duración de unos cincuenta minutos de espectáculo.

Cartel anunciador del homenaje.

A través de la palabra, el movimiento y la música en directo, el espectáculo propone un viaje sensorial que evoca el espíritu del poeta y su reconocida reflexión sobre el camino que se hace al andar: golpe a golpe, verso a verso.

La pieza escénica transita por sus universos poéticos más emblemáticos, desde Soledades y Campos de Castilla hasta Nuevas canciones, abordados desde un lenguaje contemporáneo que fusiona lírica, vanguardia, música popular y flamenco. El espectáculo subraya los rasgos esenciales de la escritura machadiana: la contemplación de la existencia humana, la memoria, el amor, la juventud perdida, la angustia vital y la profunda conexión emocional con el paisaje castellano.

