Alarma en Pinilla: el riesgo de caída de una grúa inestable moviliza a los servicios de emergencia de Zamora

Alarma en el popular barrio zamorano de Pinilla por el riesgo de caída de una grúa inestable con riesgo de desplome. La estructura ha fallado en la parte media, donde permanece doblada, algo que han detectado este miércoles y ha obligado a extremar las precauciones en la zona mientras los técnicos evalúan el estado del mecanismo y la posible sustitución.

Los vecinos, alertados por la presencia de operarios y el acordonamiento provisional del entorno, permanecen pendientes de la situación que se ha producido a primera hora de la mañana en la carretera de Salamanca.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Bomberos y agentes de Policía Municipal de Zamora que han cortado parcialmente la calle al tránsito de vehículos y peatones. La restricción circulatoria se mantendrá hasta que la situación esté completamente controlada para evitar cualquier desgracia.

La grúa permanecía estos días atrás en un bloque de edificios de la zona para el arreglo de la cubierta.