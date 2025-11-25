Un zamorano se queda sin cien mil euros en la estafa de las criptomonedas

Un zamorano ha denunciado haber sido víctima de una estafa tras invertir en una página web que ofrecía altas rentabilidades en la inversión con criptomonedas. En esta ocasión el botín cosechado por los estafadores salta de los cien mil euros, informó el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, al término de la reunión semanal con Policía y Guardia Civil.

El alto cargo recomendó a los ciudadanos que extremen las cautelas a la hora de realizar inversiones, que siempre deben realizarse en establecimientos autorizados y páginas web fiables. Hay que evitar, por tanto, las web poco seguras sobre todo si ofrecen productos llamativamente atractivos sin riesgo.

Además, indicó Blanco, este tipo de estafas pueden prolongarse en el tiempo, una vez que captan a la víctima, a la que van pidiendo más dinero con la promesa de recibir una rentabilidad elevada.

Son habituales las denuncias que llegan a las fuerzas de seguridad por este tipo de hechos. Y es a ellas donde hay que acudir ante cualquier sospecha.