Quejas entre los ciudadanos por el mal estado de un paso de cebra en Zamora capital

Pese a las obras de humanización que han sido protagonistas en Zamora durante los dos últimos años, todavía hay zonas de la capital en las que el tránsito de vehículos y personas se puede complicar en cualquier momento. Conocido por todos los habitantes de la capital es el gran socavón de la Avenida Cardenal Cisneros junto al parque de León Felipe, pero hay otros muchos puntos conflictivos en otros lugares de la ciudad. El último ejemplo no está, además, demasiado lejos del mencionado emplazamiento, tal y como ha denunciado una ciudadana en los habituales grupos de redes sociales de los zamoranos.

Según indica la internauta en su mensaje "este paso de cebra en muy mal estado", en referencia al que cruza la calle Candelaria Ruiz del Árbol pocos metros antes de su cruce con la calle Peña de Francia. Además, remarca que no se trata solamente de un peligro para los viandantes, pues "ayer pasé con el coche y (estaba) fatal". Echando la vista atrás en la herramienta de 'Street View' que ofrece Google Maps, se puede apreciar como en el último año ya se ha tenido que hacer una intervención con otro hoyo similar a escasos centímetros del que ha 'nacido' ahora, pues ambos han aparecido por el uso de dicha calle.

Vía institucional

Algunas de las respuestas al 'post' original hacían referencia a que para este tipo de quejas existen otras vías de corte institucional, como es el caso de Línea Zamora. Sin embargo, con resignación, la autora original de la publicación apuntaba a que "ya hice lo mismo la otra vez, y no me dieron respuesta". De igual manera, había quien tiraba de fina ironía en su crítica a la labor del Ayuntamiento de Zamora, comentando que "Zamora es la ciudad con carreteras super bien hechas y aceras con obstáculos". Sea como fuere, cabe esperar a la respuesta municipal para evitar males mayores en una zona muy frecuentada por los zamoranos.