El PP de Zamora pide a la ministra del Reto Demográfico la defensa del AVE en Sanabria

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Zamora, José María Barrios, pide a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que apueste por la España despoblada y restaure las frecuencias del AVE en la comarca de Sanabria.

Así se lo exige el popular tras preguntar a Aagesen, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, cómo valora el impacto que la eliminación de paradas del AVE en la estación de Sanabria va a producir en la despoblación de la comarca sanabresa.

Lamenta que desde el mes de junio se eliminaron las paradas de primera hora de la mañana. Y, en concreto, desde el 9 de junio el AVE que conecta Galicia con Madrid ya no paró en Sanabria.

De las protestas del PP sobre esta “injusticia”, Barrios destaca que mientras los socialistas de Castilla y León insistieron que se trataba de un “error” que sería “solucionado”, desde la dirección de Renfe, su presidente, decía lo contrario, “mientras usted y el Gobierno callaban”.

El senador zamorano recuerda las palabras de la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el día de la inauguración en el año 2021, cuando dijo que la estación de Sanabria era un “ejemplo de compromiso, con medios de transporte sostenibles, con el reto demográfico y para conseguir una comunidad para todos”.

Un AVE que, según el senador popular, “abrió una ventana a la esperanza en una provincia con un grave problema con la despoblación y en donde los fallecimientos superan ampliamente a los nacimientos”.

"Puente manda más que una vicepresidenta"

Por todo ello, se dirige a la “responsable” del Reto Demográfico para exigirle que “no permita que desde otro ministerio se ataque al mundo rural”, al tiempo que recuerda a Aagesen que “tiene la obligación de generar oportunidades en la España más despoblada”.

En este punto, pregunta a la vicepresidenta tercera “cómo es posible que imponga el señor Puente su criterio de rentabilidad económica frente a la rentabilidad social”.

“Ejerza su cargo y apliquen las políticas transversales contra la despoblación que ustedes anunciaron”, a la vez que ironiza con que en “el Gobierno más feminista de la historia, manda más un ministro que una vicepresidenta”.

Antes de concluir, José María Barrios pide a Aagesen, en nombre de los zamoranos, que de una vez por todas “ejerza” como responsable de Reto Demográfico y trabaje en beneficio de las zonas despobladas con políticas transversales.